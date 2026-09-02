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Kaynak: Haber Merkezi

Tottenham, hücum hattına dikkat çeken bir takviye yaptı.

Londra ekibi, Chelsea forması giyen Mykhailo Mudryk’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Ukraynalı futbolcu, Tottenham’da daha önce Shakhtar Donetsk’te birlikte çalıştığı Roberto De Zerbi ile yeniden buluşacak.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Transfermarkt’ın aktardığına göre Mudryk, Tottenham’a ilk etapta kiralık olarak katıldı.

Anlaşmada 87,6 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Premier Lig’de oynadığı ilk iki maçta gol bulamayan Tottenham’ın, Mudryk hamlesiyle hücum hattında hız ve yaratıcılığı artırmayı hedeflediği belirtildi.

MUDRYK’TEN İLK AÇIKLAMA

Transferin ardından konuşan Mudryk, Tottenham’a katıldığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Ukraynalı futbolcu, “Harika bir duygu. Kulüple antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya geldiğim için çok heyecanlıyım” dedi.

Mudryk ayrıca hız ve yaratıcılık getiren bir oyuncu olduğunu belirterek, hem hücumda hem savunmada takıma katkı sağlamak istediğini ifade etti.

DE ZERBİ DÖNEMİNDE PARLAMIŞTI

Mudryk’in Tottenham’a transferinde en dikkat çeken detaylardan biri, Roberto De Zerbi ile geçmişte yakaladığı uyum oldu.

Ukraynalı kanat oyuncusu, Shakhtar Donetsk formasıyla 44 maçta 12 gol ve 17 asist üretmişti.

De Zerbi yönetiminde ise 19 maça çıkan Mudryk, 2 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Bu performans, oyuncunun kariyerinde bir teknik direktör altındaki en yüksek gol katkısı ortalaması olarak öne çıktı.

YENİDEN ÇIKIŞ ARIYOR

Mudryk, Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 73 maçta 10 gol ve 11 asist kaydetti.

Ukraynalı futbolcu, Kasım 2024’ten bu yana Chelsea formasıyla resmi maça çıkmamıştı. 2024 sonunda doping testinin pozitif çıkmasının ardından geçici olarak ceza alan Mudryk’e Nisan 2026’da 4 yıllık men cezası verilmişti.

Oyuncunun karara itiraz etmesinin ardından temmuz ayında tüm suçlamaların düşürüldüğü ve Mudryk’in yeniden tüm kulvarlarda forma giyme hakkı kazandığı aktarıldı.

Mudryk, Tottenham’da hem kariyerini yeniden yukarı taşımayı hem de De Zerbi yönetiminde eski formuna dönmeyi hedefliyor.