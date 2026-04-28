Manchester City’de 10 yıllık dönem sona eriyor. Kulüp, 2016 yılında kadrosuna kattığı John Stones ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıkladı.

Everton’dan 55.6 milyon euro bonservisle transfer edilen Stones, 10 yıllık Manchester City kariyerinin ardından kulübe veda edecek.

RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “John Stones, yaz aylarında Manchester City’den ayrılacak ve Etihad’da geçirdiği başarılı on yıllık dönemi noktalayacak” ifadeleri kullanıldı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 16 maçta forma giyen 31 yaşındaki stoper, 1058 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı üretemedi.