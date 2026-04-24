Manchester City'den sezon sonu ayrılacağını açıklayan Bernardo Silva Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

JUVENTUS RESMİ TEMASLARA BAŞLADI

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Portekizli yıldızın yeni adresi merak konusu olurken Juventus’un da tecrübeli oyuncu için harekete geçtiği ve resmi temaslara başladığı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Bernardo Silva’nın menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı.

Kulüp ile Mendes arasındaki güçlü ilişkinin, transfer sürecinde önemli avantaj sağlayabileceği ifade edildi. Özellikle geçmişte Cristiano Ronaldo transferinde kurulan bağların halen etkili olduğu belirtildi.

BERNARDO SILVA'NIN ÖNCELİĞİ

Ayrıca Bernardo Silva’nın da kariyerine Avrupa’da devam etmek istemesi ve Juventus seçeneğine öncelik tanıdığı bildirildi.

JUVENTUS MAAŞ İSTİSTANASI TANIYABİLİR

Manchester City forması giyen Bernardo Silva’nın yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazandığı belirtilirken, Juventus’un bu seviyede maaş vermekte zorlanabileceği aktarıldı. Ancak Torino ekibinin yıldız oyuncu için maaş politikasında istisna yapmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR

Sarı-kırmızılıların da Portekizli yıldız için girişimlerini sürdürdüğü biliniyor. Galatasaray’ın finansal şartları karşılayabilecek durumda olduğu ve fırsat kolladığı kaydedildi. Transfer yarışında ayrıca Suudi Arabistan kulüpleri ile MLS ekiplerinin de bulunduğu ifade edildi.