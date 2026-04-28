Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan piyasa analisti İslam Memiş, yatırımcıları acele kararlar konusunda uyardı. Memiş, özellikle ons ve gram altın tarafında kritik seviyelere dikkat çekerek, yanlış zamanlamanın pişmanlık yaratabileceğini söyledi.
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Pişman olursunuz, çarşamba gününe dikkat
Altın ve gümüşte yükseliş beklentisi sürerken, uzman isim İslam Memiş yatırımcılara alım seviyeleri konusunda temkinli olunması çağrısında bulundu.Derleyen: Züleyha Öncü
ALTINDA ALIM SEVİYELERİNE DİKKAT
Altında geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceğini belirten Memiş, ons altın için 4.650 dolar ve altındaki seviyelerin “toplama bölgesi” olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
Kalıcı bir anlaşma ihtimaline dikkat çeken Memiş, bu senaryoda ons altında 5.200 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini belirterek, Mayıs ayında 5.000 dolar üzeri ve 5.050 dolara kadar yükselişlerin görülebileceğini dile getirdi.
Memiş, yatırımcılara her iki ihtimale karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
GRAM ALTINDA 5 HANELİ BEKLENTİ
Gram altının ons altını takip etmeye devam ettiğini ifade eden Memiş, fiziki altının son kapanışını 6.817 lira seviyesinde yaptığını hatırlattı.
Olası geri çekilmelerde 6.650 ve 6.500 lira seviyelerinin güçlü destek olduğunu belirten Memiş, olumlu haber akışı durumunda gram altının 7.750 lira seviyelerine yerleşebileceğini söyledi.
Temmuz ayları için 8.000 lira seviyesine işaret eden Memiş, yıl sonuna doğru daha yüksek seviyelerin görülebileceğini belirterek 5 haneli fiyat beklentisini koruduğunu ifade etti.
GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons gümüşün haftayı 75 dolar seviyesinde tamamladığını belirtti.
70-75 dolar aralığını alım bölgesi olarak gördüğünü ifade eden Memiş, yıl sonu için 96 dolar seviyesini kritik direnç olarak işaret etti. Bu seviyenin aşılması durumunda gümüşte 3 haneli fiyatların gündeme gelebileceğini söyledi.
Memiş, 2027 ve 2028 yılları için ise 135-140 dolar seviyelerinin sürpriz olmayacağını belirterek gümüşte de yükseliş beklentisinin devam ettiğini sözlerine ekledi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.