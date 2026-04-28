27 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni Trafik Kanunu düzenlemesi, yollarda yeni bir dönemi başlattı. Sadece hız ve alkol değil; "yol kabadayılığı" ve "ısrarlı takip" gibi kavramlar ilk kez ağır hapis ve para cezalarıyla yasalaştı. Artık trafikte birini taciz etmenin bedeli 180 bin TL’den başlıyor.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan köklü değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni paket, özellikle "trafik terörü" olarak adlandırılan davranışları bitirmeyi hedefliyor. İşte sürücülerin cebini ve ehliyetini yakacak o kritik başlıklar:

"YOL KABADAYILIĞI" ARTIK BİR SUÇ

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, trafikteki sözlü veya fiziksel tacizlere yönelik oldu. Bir başka aracı ısrarla takip eden, önünü kesen veya araçtan inerek diğer sürücüyü taciz edenlere 180.000 TL idari para cezası kesilecek. Üstelik bu sürücülerin ehliyetlerine anında 60 gün süreyle el konulacak.

PLAKA MANİPÜLASYONUNA GEÇİT YOK

Plakasını kasten kapatan, değiştiren veya sahte plaka kullananlar için "servet" değerinde cezalar kapıda. Tespitte 140.000 TL, tekrarında ise 280.000 TL ceza uygulanacak. Plakanın üzerini boyayan veya katlayanlara kesilecek ceza tam 140.000 TL.

HIZ TUTKUNLARINA KADEMELİ FREN

Hız sınırlarında "tolerans" dönemi daraldı. Yerleşim yerlerinde hız limitini 66 km/s ve üzerinde aşan sürücüler, 30.000 TL para cezasının yanı sıra 90 gün boyunca direksiyon başına geçemeyecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası ise katlanarak 20.000 TL’ye kadar yükselebilecek.

UYUŞTURUCU VE ALKOLDE "SIFIR TOLERANS"

Trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen yasa, madde etkisi altında araç kullanmaya en ağır yaptırımı getirdi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülere 150.000 TL ceza verilirken, ehliyetleri süresiz iptal edilme noktasına getirildi. Alkol testini reddetmenin bedeli ise 5 yıl ehliyet kaybı ve yine 150.000 TL para cezası olarak güncellendi.