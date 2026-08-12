Kaynak: DHA

3. Lig'de yeni sezon öncesinde mali ve idari krizlerle mücadele eden Altay'da taraftarlar kulübün geleceği için harekete geçti.

TARAFTARLAR MADDİ DESTEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpte istifa eden yönetimin kayyım atanması için mahkemeye başvurmasının ardından Altay taraftarları bir araya gelerek kulübün acil ödemelerine destek sağlayabilmek için çalışma başlattı.

ÜYELERİN AİDAT BORÇLARI 3 MİLYON TL'Yİ BULUYOR

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda kulübün mevcut durumu ve yapılabilecekler ele alındı.

Genel kurul üyelerinin aidat borçlarını ödemesini istedi. Üyelerin aidat borcunun 3 milyon TL'yi bulduğu belirtildi. Taraftarlar, yapılacak bağışlarla kulübün ayakta kalmasını sağlamak için harekete geçti.

'BAŞKA ALTAY YOK'

Büyük Altay Taraftarlar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Toplantımıza katılan tüm büyük Altay taraftarına teşekkür ediyoruz. İstişarelerimizi yaptık ve hemen işe koyulacağız. Altay bir iptiladır, müptelalara selam olsun" ifadelerine yer verildi. Taraftar temsilcileri, bağışların kulübün banka hesabına yapılmasını talep etti. 'Büyük Altay' diye tempo tutup Altay Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyen Altay taraftarları, "Bu buluşma bir son değil, başlangıç. Devamı gelecek, yeniden bir araya geleceğiz. Altaylılar direniyor. Kulübümüzün ayakta kalması için herkes elinden geleni yapmaya devam ediyor. Tüm taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Başka Altay yok" mesajı verdi.