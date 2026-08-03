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Kaynak: DHA

Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulüplerinden Altay'da yaşanan mali ve idari kriz, taraftarları harekete geçirdi.

Yönetimin kulübü kayyıma devretme kararı almasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, İzmir'in çeşitli noktalarında dikkat çeken bir pankart açtı.

'YAZIKLAR OLSUN SANA İZMİR'

Taraftarların hazırladığı pankartta, "Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın" ifadeleri yer aldı.

Pankart; Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın önünde sergilenerek vatandaşların dikkatine sunuldu.

KENTE VE İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün içinde bulunduğu zor durumdan çıkabilmesi için İzmir'in dinamiklerini ve iş dünyasını göreve davet etti.

Altay'ın yeniden ayağa kalkabilmesi adına geniş kapsamlı bir dayanışma çağrısı yapıldı.

YENİ EYLEM PLANI MASADA

Edinilen bilgilere göre Altay taraftarları, seslerini daha geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla önümüzdeki günlerde kentte bir yürüyüş organize etmeyi de planlıyor.