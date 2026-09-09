Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında 3 ikamette ve 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 5 kilo 500 gram pregabalin sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 18 bin 500 adet sentetik ecza hapı üretilebileceği belirtildi.
Operasyonda hedef konumunda bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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