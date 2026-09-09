Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında 3 ikamette ve 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 5 kilo 500 gram pregabalin sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 18 bin 500 adet sentetik ecza hapı üretilebileceği belirtildi.
Operasyonda hedef konumunda bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
Malatya’da sentetik ecza baskını: 2 gözaltı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında 3 ikamette ve 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 5 kilo 500 gram pregabalin sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 18 bin 500 adet sentetik ecza hapı üretilebileceği belirtildi.
Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 18 bin 500 adet sentetik ecza hapı üretilebilecek 5 kilo 500 gram pregabalin sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında 3 ikamette ve 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 5 kilo 500 gram pregabalin sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 18 bin 500 adet sentetik ecza hapı üretilebileceği belirtildi.
Etiketler
Çok Okunanlar