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Kaynak: İHA

Malatya'da seyir halindeki saman yüklü bir tırda çıkan yangın, aracı küle çevirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolunun Cafana mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan saman yüklü tırda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Kısa süre içerisinde tüm tırı kaplayan alevleri gören çevredeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangın tüplerini alarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak samanların hızla tutuşması nedeniyle alevlerin büyümesinin önüne geçilemedi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine hızlıca itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin yoğun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın sonucunda tır ve dorsesinde bulunan saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Herhangi bir yaralanmanın ya da can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.