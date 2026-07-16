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Kaynak: AA

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek badem ağaçlarının bulunduğu bölgeye yayıldı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, Balıbey Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki badem bahçelerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Kula Belediyesi'ne bağlı iş makineleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 3 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 orman ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, su tankerleri, iş makineleri ve yaklaşık 30 traktör katıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 10 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.