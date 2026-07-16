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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden İngiltere'de teknik direktör Thomas Tuchel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

BBC One'a konuşan Alman çalıştırıcı, maç içinde yaptığı oyuncu değişikliklerinin savunma üzerindeki etkisine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

'KARARLARIN SORUMLULUĞU BANA AİT'

Kararlarının arkasında duran Tuchel, sahada anlık değerlendirmeler yapmak zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu konuyu milyonlarca teknik direktörle tartışabilirsiniz ama sahada karar vermesi gereken kişi benim. Maçı analiz ettim ve buna göre hareket ettim. Bunun sorumluluğu tamamen bana ait."

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, mağlubiyete rağmen takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Tuchel, "O an için hiçbir pişmanlığım yok. Takım her şeyini ortaya koydu ve finale çok yaklaştık. 1-0 önde olmayı hak etmiştik. Şartlar düşünüldüğünde belki de turnuvadaki en iyi maçımızı oynadık. Takım mükemmeldi. Son adımı atamadık ama pişman değilim." dedi.

'HER ENGELİ AŞTIK'

Turnuva boyunca oyuncularının büyük mücadele verdiğini vurgulayan Tuchel, İngiltere'nin zorlu şartlara rağmen önemli bir karakter ortaya koyduğunu söyledi.

Alman teknik adam, "Grup aşamasında güçlü rakiplere karşı oynadık, uzun yolculuklar yaptık, yüksek rakımda mücadele ettik, 10 kişi kaldığımız maçlar oldu, sıcakta oynadık. Bütün bu engelleri aşmayı başardık. Bugün de finale çok yakındık." ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİ TURNUVAYI DEĞERLENDİRME ZAMANI DEĞİL'

Turnuvanın genel değerlendirmesi için henüz erken olduğunu belirten Tuchel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an tüm turnuvayı analiz etmenin zamanı değil. Hepimiz çok üzgünüz çünkü en kritik maçı kaybettik. Bu mağlubiyetin acısını yaşıyoruz."