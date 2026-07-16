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Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Paşaköy köyü yakınlarında meydana geldi. Behram köyündeki çiftliğine gitmek üzere yola çıkan İbrahim Tunçaltan'ın kullandığı 17 AFG 548 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü İbrahim Tunçaltan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada araçta bulunan bir kuzunun da telef olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.