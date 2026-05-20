Ülker Arena’daki görkemli sahne şovları ve uluslararası hedefleriyle adından sıkça söz ettiren grup, kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşarak müzik dünyasında güçlü bir çıkış yakaladı. Özellikle enerjik performansları ve sosyal medyada oluşturdukları etkiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest üyeleri, genç kuşağın yeni rol modelleri arasında gösteriliyor.

Mahsun Kırmızıgül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gruba desteğini açıkça dile getirdi. Başarının yalnızca müzikten ibaret olmadığını vurgulayan sanatçı, disiplinli çalışmanın, saygının ve gençlere doğru örnek olmanın önemine dikkat çekti.

Kırmızıgül paylaşımında, dünya çapında büyük başarı yakalayan K-Pop sistemine değinerek Manifest’in de benzer şekilde emek, düzen ve üretkenlik anlayışıyla ilerlediğini ifade etti. Özellikle gençlerin karşısına çalışkan, üretken ve saygılı sanatçıların çıkmasının çok kıymetli olduğunu belirten sanatçı, çocukların hayal kurmasını sağlayan isimlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ayrıca kızının da Manifest’i severek takip ettiğini dile getiren Kırmızıgül, grubun kendi kültürel kimliğini koruyarak çok daha büyük başarılara ulaşabileceğine inandığını ifade etti. Paylaşımını ise emeği geçen herkesi tebrik ederek tamamladı.

— Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) May 20, 2026

İşte Mahsun Kırmızıgül’ün paylaşımı:

Bugün K-Pop’un dünyadaki başarısına baktığınızda, bunun sadece müzikten ibaret olmadığını görürsünüz. Disiplin, emek, saygı ve çocuklara doğru örnek olmak artık çok önemli.

Manifest’in başarısını bu yüzden çok değerli buluyorum. Kızım da onları çok seviyor ve açıkçası bu beni mutlu ediyor. Çünkü son yıllarda bazı insanların küfrü, argoyu ve seviyesizliği “sanat” diye normalleştirdiği bir dönemde; gençlerin karşısına disiplinli, çalışan, üreten ve saygısını kaybetmeden başarılı olan genç müzisyenlerin çıkması çok önemli.

Çocuklarımıza hayal kurduran, çalışmanın değerini gösteren ve başarı için emek gerektiğini hissettiren müzisyenlere ihtiyaç var. Manifest’in çok doğru bir yolda ilerlediğini düşünüyorum. Kendi kültürlerini kaybetmeden çok daha büyük başarılara ulaşabileceklerine inanıyorum. Çünkü bu ülkenin gençleri de en az dünya kadar yetenekli.

Emeği geçenleri kutlarım.