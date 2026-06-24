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Uzun süredir müzik çalışmalarına ara veren Mahsun Kırmızıgül, yeni albümüyle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sanatçı, beş yıl aradan sonra müziğe dönüş yapacağını duyurdu.

5 yıl aradan sonra yeniden müzikle buluşmanın heyecanını yaşıyorum.



“Gönlümdeki Şarkılar” albümümden ilk üç eserin kısa bölümlerini sizlerle paylaşıyorum.



Orhan Gencebay’ın unutulmaz bir eseri, Bergen’e vefa niteliğindeki özel bir yorum ve kardeş Azerbaycan’ın sevilen halk… pic.twitter.com/MNwAfJUKrb — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) June 24, 2026

Kırmızıgül'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"5 yıl aradan sonra yeniden müzikle buluşmanın heyecanını yaşıyorum.

“Gönlümdeki Şarkılar” albümümden ilk üç eserin kısa bölümlerini sizlerle paylaşıyorum.

Orhan Gencebay’ın unutulmaz bir eseri, Bergen’e vefa niteliğindeki özel bir yorum ve kardeş Azerbaycan’ın sevilen halk şarkısı “Yandırdın Kalbimi”…

Geçmişe saygıyla, kalpten gelen duygularla… 26 Haziran’da tüm dijital platformlarda."