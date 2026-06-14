A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup olmasının ardından Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Türk futbolunun efsane teknik adamları Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin yeterince değer görmediğini savunan Kırmızıgül, "24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sebeplerinden biri vefasızlık" ifadelerini kullandı.

'ŞENOL GÜNEŞ, FATİH TERİM VE MUSTAFA DENİZLİ'YE VEFASIZLIK YAPILDI'

Mahsun Kırmızıgül'ün paylaşımı şu şekilde:

"Şenol Güneş, Anadolu’nun yiğit beyefendisi.

Bu ülkenin futbol tarihinde çok özel bir yeri olan, Türkiye’yi Dünya Kupası’nda üçüncülüğe taşımış çok değerli bir hoca. Ama ne yazık ki kıymeti yeterince bilinmedi. İstanbul’un kibirli futbol düzeni, çoğu zaman onun emeğini, duruşunu ve başarısını görmezden geldi.

Oysa Şenol Güneş sadece iyi bir teknik adam değil; aynı zamanda beyefendiliğiyle, karakteriyle ve duruşuyla örnek olmuş çok başarılı bir insandır.

Dünya üçüncüsü olmuş bir ülkenin, sonraki Dünya Kupalarının da doğal adaylarından biri olması gerekirdi. Ama biz başarıyı kalıcı bir yapıya dönüştürmek yerine, onu kısa sürede tüketmeyi tercih ettik.

24 yıldır Dünya Kupası’na gidemememizin sebeplerinden biri de tam olarak budur: vefasızlık.

Bu vefasızlık sadece Şenol Güneş’e yapılmadı.

Fatih Terim’e de yapıldı. UEFA Kupası’nı kazanmış, Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’na taşımış, Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynatmış ve adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış çok değerli babacan bir hocaya da aynı vefasızlık yapıldı.

Mustafa Denizli’ye de yapıldı. Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olarak yıllarca başarılar kazandırdı. Sadece başarılarıyla değil, beyefendiliği, zarafeti ve duruşuyla da herkesin saygısını kazandı.

Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş, başarılar kazandırmış bu insanlara hak ettikleri değer çoğu zaman verilmedi. Onları yıpratan, değersizleştiren ve sürekli hedef haline getiren futbol çevreleri, aslında en büyük zararı Türk futboluna verdi.

Hayatın bir düzeni vardır. Sen emeğe, başarıya ve insana hak ettiği değeri vermezsen, o düzen bir gün sana acı dersler verir.

Montella mı?

Yoksa Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli m?"