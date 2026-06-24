Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey tarafından hazırlanan değerlendirmede, altını destekleyen uzun vadeli yapısal unsurların geçerliliğini koruduğu ancak fiyatların yükseliş sürecinin daha önce öngörülenden daha yavaş ve dalgalı olabileceği belirtildi.

Raporda, "Altını destekleyen yapısal faktörlerin devam ettiğine inanıyoruz. Ancak fiyatların yukarı yönlü seyrinin daha önce beklediğimizden daha yavaş ve oynak olması muhtemel" değerlendirmesine yer verildi.

ING'ye göre altındaki son düşüşün temel nedeni, piyasalardaki faiz beklentilerinin önemli ölçüde yeniden fiyatlanması oldu.