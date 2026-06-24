Yeniçağ Gazetesi
24 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi

Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi

Altın fiyatları yılın ilk aylarında tarihi zirveleri gördü. Yatırımcılar güvenli liman arayışıyla alım yaptı. Piyasalar rüzgarın yön değiştirmesiyle düşmeye başlarken, ING, yıl sonu için altın tahminlerini yeniledi. İşte detaylar…

Baran Yalçın Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi - Resim: 1

Milyonlarca kişi "Altın tekrar yükselecek mi?" diye merakla beklerken altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. Hollanda merkezli banka ING, yıl sonu tahminini aşağı çekti.

1 8
Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi - Resim: 2

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin zayıflaması, güvenli liman olarak görülen altına satış baskısı getirdi.

2 8
Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi - Resim: 3

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın 4 bin 37 dolar seviyelerine kadar düşerken, yurt içinde gram altın da 6 bin 50 TL bandında işlem görüyor. Piyasalarda kısa vadede dalgalı seyrin devam etmesi beklenirken, yatırımcılar yeni yön için küresel ekonomik verileri yakından takip ediyor.

3 8
Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi - Resim: 4

ING TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Altın fiyatlarındaki dalgalanma üzerine dünyaca ünlü banka ING, 2026'nın ikinci yarısına ilişkin altın tahminini aşağıya çekti.

4 8
Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi - Resim: 5

3. VE 4. ÇEYREK TAHMİNLERİ

Dev banka daha önce 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin ons altın beklentisini 4 bin 850 dolar, son çeyreğe ilişkin beklentisini ise 5 bin dolar olarak açıklamıştı. Ancak banka üçüncü çeyrek beklentisini 550 dolar aşağıya çekerek 4 bin 300 dolara, son çeyrek beklentisini ise 400 dolar indirerek 4 bin 600 dolara çekti.

5 8
Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi - Resim: 6

GRAM KAÇ LİRA OLACAK?

Ons altının yıl sonunda 4.600 dolar olması durumunda, mevcut dolar kuru (46,49 TL) ile yapılan hesaplamaya göre gram altın 6 bin 876 lira olacak.

Dolar kurunun 50 lira olması durumunda ise 7 bin 395 lira seviyesini görecek.

6 8
Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi - Resim: 7

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey tarafından hazırlanan değerlendirmede, altını destekleyen uzun vadeli yapısal unsurların geçerliliğini koruduğu ancak fiyatların yükseliş sürecinin daha önce öngörülenden daha yavaş ve dalgalı olabileceği belirtildi.

Raporda, "Altını destekleyen yapısal faktörlerin devam ettiğine inanıyoruz. Ancak fiyatların yukarı yönlü seyrinin daha önce beklediğimizden daha yavaş ve oynak olması muhtemel" değerlendirmesine yer verildi.

ING'ye göre altındaki son düşüşün temel nedeni, piyasalardaki faiz beklentilerinin önemli ölçüde yeniden fiyatlanması oldu.

7 8
Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Banka devi ING rakam verdi - Resim: 8

ING, yüksek faizler, güçlü dolar ve zayıf fon talebinin altın fiyatlarını daha önce öngörülenden daha uzun süre baskılayabileceğini değerlendirirken, merkez bankası alımları ve uzun vadeli yapısal talebin orta vadede fiyatları desteklemeyi sürdüreceğini öngördü.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro