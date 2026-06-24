Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu

Dijital altyapı, eğitim seviyesi, üniversite yoğunluğu, akıllı şehir uygulamaları ve inovasyon kapasitesi gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan "Dünyanın En Zeki Şehirleri" listesi açıklandı. Liste, klasik IQ sıralamalarının ötesine geçerek şehirlerin teknoloji, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi alanlarındaki performanslarını değerlendirdi. Türkiye'den ise üç şehir listeye girmeyi başardı. İşte Sabah'ın derlediği o liste...