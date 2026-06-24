Dijital altyapı, eğitim seviyesi, üniversite yoğunluğu, akıllı şehir uygulamaları ve inovasyon kapasitesi gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan "Dünyanın En Zeki Şehirleri" listesi açıklandı. Liste, klasik IQ sıralamalarının ötesine geçerek şehirlerin teknoloji, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi alanlarındaki performanslarını değerlendirdi. Türkiye'den ise üç şehir listeye girmeyi başardı. İşte Sabah'ın derlediği o liste...
Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu
Dijital altyapı, eğitim seviyesi, üniversite yoğunluğu, akıllı şehir uygulamaları ve inovasyon kapasitesi gibi kriterlere göre hazırlanan "Dünyanın En Zeki Şehirleri" listesi açıklandı. Türkiye'den de 3 il listeye damga vurdu. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
DÜNYANIN EN ZEKİ 30 ŞEHRİ
1-Zürih (İsviçre)
2- Singapur
3- Seul (Güney Kore)
4- Oslo (Norveç)
5- Canberra (Avustralya)
6- Cenevre (İsviçre)
7-Londra (İngiltere)
8- Kopenhag (Danimarka)
9- Abu Dabi (BAE)
10- Helsinki (Finlandiya)
11- Taipei (Tayvan)
12- Amsterdam (Hollanda)
13- Münih (Almanya)
14- New York (ABD)
15- Eskişehir (Türkiye)
16- Stockholm (İsveç)
17- Hong Kong
18- Berlin (Almanya)
19- Ankara (Türkiye)
20- Tokyo (Japonya)
21- Tel Aviv (İsrail)
22- Paris (Fransa)
23- Toronto (Kanada)
24- İstanbul (Türkiye)
25- Boston (ABD)
26- Barselona (İspanya)
27- Sidney (Avustralya)
28- Şanghay (Çin)
29- Viyana (Avusturya)
30- Dubai (BAE)