Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu

Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu

Dijital altyapı, eğitim seviyesi, üniversite yoğunluğu, akıllı şehir uygulamaları ve inovasyon kapasitesi gibi kriterlere göre hazırlanan "Dünyanın En Zeki Şehirleri" listesi açıklandı. Türkiye'den de 3 il listeye damga vurdu. İşte detaylar...

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 1

Dijital altyapı, eğitim seviyesi, üniversite yoğunluğu, akıllı şehir uygulamaları ve inovasyon kapasitesi gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan "Dünyanın En Zeki Şehirleri" listesi açıklandı. Liste, klasik IQ sıralamalarının ötesine geçerek şehirlerin teknoloji, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi alanlarındaki performanslarını değerlendirdi. Türkiye'den ise üç şehir listeye girmeyi başardı. İşte Sabah'ın derlediği o liste...

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 2

DÜNYANIN EN ZEKİ 30 ŞEHRİ

1-Zürih (İsviçre)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 3

2- Singapur

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 4

3- Seul (Güney Kore)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 5

4- Oslo (Norveç)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 6

5- Canberra (Avustralya)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 7

6- Cenevre (İsviçre)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 8

7-Londra (İngiltere)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 9

8- Kopenhag (Danimarka)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 10

9- Abu Dabi (BAE)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 11

10- Helsinki (Finlandiya)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 12

11- Taipei (Tayvan)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 13

12- Amsterdam (Hollanda)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 14

13- Münih (Almanya)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 15

14- New York (ABD)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 16

15- Eskişehir (Türkiye)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 17

16- Stockholm (İsveç)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 18

17- Hong Kong

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 19

18- Berlin (Almanya)

19 31
Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 20

19- Ankara (Türkiye)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 21

20- Tokyo (Japonya)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 22

21- Tel Aviv (İsrail)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 23

22- Paris (Fransa)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 24

23- Toronto (Kanada)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 25

24- İstanbul (Türkiye)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 26

25- Boston (ABD)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 27

26- Barselona (İspanya)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 28

27- Sidney (Avustralya)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 29

28- Şanghay (Çin)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 30

29- Viyana (Avusturya)

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Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı: Türkiye'den 3 il listeye damga vurdu - Resim: 31

30- Dubai (BAE)

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