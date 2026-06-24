Ünlü Türk maden suyu tek tek toplatılıyor: İsviçre'den 'Tüketmeyin' çağrısı

Türkiye'deki mevzuatlarda maden suları için doğrudan bir "bor" limiti bulunmuyor; bunun yerine ölçümler "borat (B₂O₃)" parametresi üzerinden değerlendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) içme sularında bor için 2,4 mg/L kılavuz değerini baz alırken, Avrupa Birliği ve İsviçre gibi ülkeler çok daha düşük referans değerleri uyguluyor. Bu durum, bir ülkede güvenle satılan bir ürünün, diğer bir ülkede mevzuat bariyerine takılarak toplatılmasına yol açabiliyor.