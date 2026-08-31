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Bakırköy'deki güzellik merkezine kurulan tuzak sonucunda elde edilen skandal görüntülerin internet üzerinden satılmasıyla ilgili sürdürülen adli soruşturmada yeni önemli bir gelişme yaşandı.

Mahrem videoların paylaşıldığı sosyal medya ağlarının ana tedarikçisi ve yöneticisi olduğu tespit edilerek nöbetçi hakimlikçe tutuklanması talebiyle sevk edilen Abdullah Ç. (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HİÇBİRİNE BAKMADIM"

Önlisans mezunu ve tasarımcı olduğunu, aylık 50 bin TL kazandığını söyleyen şüpheli Abdullah Çatalbaş, "Secret +18 ve belirtilen kanalların reklamını ben yapıyorum, kanallar bana ait değildir. Reklamını yaptığım kişiler tek seferde 10 bin video gönderiyorlardı. Hiçbirine bakmadım. Videoların nereden geldiğini, isim, soyisim ve IBAN bilgilerini polisle paylaştım. 'Pokevip' ve '444 sınırsız' lakaplı kişiler beni reklam için gruba almıştı. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim."

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince hazırlanan araştırma raporu ile mahkeme tutanağı, şüphelinin "Sadece reklamcıyım" şeklindeki savunmasını çürüttü. Hakimlik kararındaki teknik tespitlere göre, binlerce kadının görüntülerinin satıldığı "Secret TV +18" ve "@gizliiadmi" adlı Telegram kanallarının doğrudan şüpheliye ait olduğu tespit edildi. Görüntülerin pazarlandığı "Türk Paylaşım Merkezi" ile "Hot Celebreties" adlı X (Twitter) hesaplarının da bizzat Abdullah Ç. tarafından kullanıldığı belirlendi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimi Murat Burak Şahin, şüphelinin suçunu tevil yoluyla ikrar etmesi, dijital materyal incelemelerinin sürmesi ve delilleri karartma ihtimalini değerlendirerek tutuklama kararı verdi.

Şüpheli Abdullah Ç.; "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Yaymak", "Müstehcen Yayınları Satmak/Kiralamak" ve "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.