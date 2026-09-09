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Kaynak: ANKA

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, tarım sektöründe yaşanan sıkıntılara ve üreticilerin mağduriyetine dikkat çekti. Özellikle Manisa'daki üzüm üreticilerinin karşı karşıya kaldığı zorluklara değinen Arıkan, çiftçinin yüksek girdi maliyetleri altında ezildiğini ifade etti.

İktidarın, TMO'nun uyguladığı kota ve düşük alım fiyatları ile toprağa emek veren üreticileri değil, imtiyaz sahibi kesimleri koruduğunu savunan Arıkan, devletin tüccarın değil çiftçinin çıkarını gözetmek zorunda olduğunu vurguladı.

"TARIMDA MÜFLİS POLİTİKALARA ARTIK SON VERİLMELİ"

Sadece üzümde değil; çaydan fındığa, buğdaydan mercimeğe, bademden fıstığa kadar Türkiye'nin dört bir yanında yetişen tüm tarım ürünlerinde aynı tablonun görüldüğünü belirten Arıkan, uygulanan tarım stratejisini "müflis (iflas etmiş) politika" olarak nitelendirdi. Arıkan, bu yanlış politikalardan derhal vazgeçilerek üreticinin alın terinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

"TMO, TOPRAĞA TER DÖKENLERİN GÜVENCESİ OLMALI"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin küçük bir azınlığın değil, doğrudan toprağa emek veren üreticilerin sığınağı ve güvencesi olması gerektiğini belirten Arıkan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Unutulmamalıdır ki çiftçisine zarar ettiren her ülke, geleceğini ateşe atar. Bizler Saadet Partisi olarak; toprağa emek veren, üreten ve bu ülkeye değer katan her üreticimizin yanında durmaya, onların haklı sesi olmaya devam edeceğiz."