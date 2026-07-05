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Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda ATA Partisi Genel Başkanı Namık Zeybek bir konuşma yapmış, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise bu konuşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Zeybek, bu paylaşımdaki ifadelerin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek Saral hakkında tazminat davası açtı.

Ankara 39. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Zeybek, Cumhuriyet’in 102. yılına atfen 29 bin 102 TL manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkeme ise bu talebin bir kısmını haklı bularak Oktay Saral’ın Namık Zeybek’e 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

ATA Partisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu kararın yalnızca maddi bir yaptırımdan ibaret olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Karar, düşünce ve ifade özgürlüğü ile kişilik haklarının korunması arasındaki hukuki sınırın açık biçimde ortaya konulduğunu göstermektedir. Aynı zamanda hiçbir kamu görevinin, hiçbir makamın ve hiçbir unvanın hukukun üzerinde olmadığını da bir kez daha ortaya koymaktadır.”

'KARAR HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ GÜÇLENDİRDİ'

Parti açıklamasında ayrıca, Namık Zeybek’in demokratik toplumlarda düşüncelerin ceza tehdidiyle bastırılmasını doğru bulmadığı belirtildi. Bu nedenle Zeybek'in ceza davası yoluna gitmeyip yalnızca manevi tazminat davası açtığı ifade edildi.

Buna karşın, ifade özgürlüğünün hiçbir şekilde "hakaret etme hakkı" anlamına gelmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatı taşımak hiç kimseye hukuki bir ayrıcalık sağlamaz. Hukuk devletinde herkes kanun önünde eşittir. Bu mahkeme kararı, hukuk devleti ilkesini bir kez daha güçlendirmiştir.”