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Kaynak: Haber Merkezi

AK Partili Mahir Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kırmızı çizgimiz kişiler değil, millettir" diyerek Özgür Özel'e yüklendi.

Ünal'ın paylaşımı şöyle:

Siyasi ahlak, ikiyüzlülüğü kabul etmez. Ahlaksızlığın inancı ve ideolojik görüşü olmaz. Hırsızlığı müdellel isimleri korumak için siyaseti bir dokunulmazlık zırhına dönüştürmeye çalışanlar, il il miting düzenleyerek yargının işini yapmasını engellemeye çalışanlar bugün kimseye hukuk ve siyasi ahlak dersi veremezler.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrı dün de bugün de son derece nettir. Milletin hakkına, hukukuna ve malına kim el uzatırsa uzatsın; ismine, makamına, nüfuzuna ve siyasi aidiyetine bakılmaksızın karşısında devleti ve hukuku bulur.

Siyasetin görevi soruşturmayı engellemek, şüpheliyi aklamak ya da yargının yerine hüküm vermek değil; kurumların görevini yapmasına ve hakikatin ortaya çıkmasına imkan sağlamaktır.

Bugün ilgili kurumlar görevini yapmakta, soruşturmalar yürütülmekte ve hukuki süreç işlemektedir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade de açıktır: “Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.”

Özgür Özel;

Kendi siyasi mahallenizde ortaya çıkan her iddiayı “siyasi operasyon” diyerek hükümsüzleştirmeye, her soruşturmanın önüne siyaseti koymaya çalışırken başkalarına hukuk, ahlak ve siyasi sorumluluk dersi veremezsiniz.

Bizim kırmızı çizgimiz kişiler değil, millettir. Hırsızlığı müdellel bir isimden emir ve talimat alanlar, 25 yıldır rotası millet olanlara ahlak dersi veremez.