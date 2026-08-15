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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şiddetli göğüs ağrısı ve spazm şikayeti nedeniyle kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Polat, yaşadığı rahatsızlığın ardından tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin gerekli kontrolleri sürdürdüğü belirtildi.

DAHA ÖNCE 6 STENT TAKILMIŞTI

Mahir Polat'ın kalp damarlarındaki tıkanıklıklar nedeniyle farklı dönemlerde toplam 6 stent takıldığı biliniyor. Şubat 2025'te üçüncü kez anjiyo olan Polat, Mart 2025'te cezaevinde bulunduğu dönemde de kontrol amacıyla hastaneye sevk edilmişti.

NİSAN AYINDA GÖREVİNE DÖNMÜŞTÜ

İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanan, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Mahir Polat, nisan ayında yeniden İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine dönmüştü.

Polat'ın sağlık durumuna ilişkin takip ve tedavi sürecinin hastanede devam ettiği öğrenildi.