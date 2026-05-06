İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomideki son gelişmeleri CNBC-e’de yayınlanan 4’te Ekonomi programında değerlendirdi.

"NEGATİF REEL FAİZ UYGULAMASI DA TALEP ENFLASYONUNU GÜÇLENDİRİR"

Enflasyonun yükselme nedenlerine değinen Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonu artıran bazı temel hatalar var. Bunların başında yanlış para politikası geliyor. Talep enflasyonunun söz konusu olduğu durumlarda para arzını artırmamak gerekir. Çünkü para arzındaki artış, talebi daha da yükselterek enflasyonu körükler. Bu tür dönemlerde faiz oranlarının doğru belirlenmesi büyük önem taşır. Negatif reel faiz uygulaması da talep enflasyonunu güçlendirir.

"ENFLASYONUN YÜKSELDİĞİ BİR ORTAMDA FAİZ İNDİRİMİ YAPILIRSA ENFLASYON DAHA DA HIZLANIR"

Maliye politikası da yanlış kurgulanırsa enflasyonu artırıcı etki yapar. Vergilerin düşük tutulması ya da vergisiz kazanç imkanlarının bulunması, harcamaları artırır; bu da enflasyonu yükseltir. Aynı şekilde kamu harcamalarında israf edilmemesi gerekir.

Bir diğer önemli konu ise çelişkili ekonomi politikalarıdır. Normal şartlarda enflasyon yükseldiğinde faizlerin artırılarak bu artışın önüne geçilmesi gerekir. Faiz tek başına yeterli olmasa da oldukça önemli bir araçtır. Enflasyonun yükseldiği bir ortamda faiz indirimi yapılırsa enflasyon daha da hızlanır. Nitekim biz bunu Eylül 2021’de yaşadık; enflasyon artarken faiz indirildi ve enflasyon ciddi şekilde yükseldi.

"TORBA YASAYA KARŞIYIM"

Ayrıca beklentilerin yönetilememesi de önemli bir sorundur. İnsanların geleceğe dair beklentileri olumsuzsa, bunu düzeltecek adımlar atılmalıdır. Ekonominin düzeleceğine dair güven oluşursa beklentiler de iyileşir ve enflasyon düşüşe geçer. Bunu 2001 krizinden sonra gördük. Türkiye, bazı yapısal reformları hayata geçirdi ve beklentiler düzelince enflasyon geriledi. Tüm bu adımlar birlikte atılmazsa enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek mümkün olmaz.

Varlık barışı konusuna da değinen Eğilmez, Meclis’e sunulan 15 maddelik yatırım teşvik paketine ilişkin şunları söyledi:

Torba yasaya karşıyım. Her konunun ayrı bir yasa ile düzenlenmesi gerekir. Varlık barışı genellikle yeni iktidar dönemlerinde gündeme gelir. Ancak son 22 yılda 8 kez varlık barışı çıkarıldı. Bu durum kayıt dışılığı teşvik ediyor. İnsanlar, ‘nasıl olsa yeniden varlık barışı çıkar’ düşüncesiyle vergi ödemeden faaliyetlerini sürdürebiliyor.