Magazin dünyasının popüler çifti Eda Sakız ve Burak Bulut'un evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren ikilinin, ciddi bir krizin eşiğinde olduğu ve boşanma aşamasına geldikleri iddia ediliyor.
Eda Sakız ve Burak Bulut cephesinde neler oluyor?: Boşanma iddialarına ilk yanıt
Sosyal medyada birbirlerini silen ve fotoğrafları kaldıran ünlü çiftten beklenen açıklama geldi. Eda Sakız, ayrılık dedikodularına son noktayı koyarken "hassas bir süreçteyiz" diyerek sitem etti.
Çiftin arasındaki gerginlik, dijital dünyadaki hamleleriyle gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakanve birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları silen ikili, ayrılık dedikodularını alevlendirdi. Uzun süredir yan yana görüntülenmemeleri de bu iddiaları güçlendirdi.
Eda Sakız ve Burak Bulut'un birlikteliği hızlı adımlarla ilerlemişti:
Çift, nişanlanarak evlilik yolundaki ilk resmi adımı attı.
12 Ağustos 2025: İstanbul’un tarihi mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen lüks bir törenle evlendiler.
Ancak bu ihtişamlı başlangıcın ardından, son dönemde yaşanan şiddetli tartışmaların çifti yol ayrımına getirdiği ve evliliklerini bitirme kararı aldıkları konuşuluyor.
Söylentilerin magazin kulislerinde hızla yayılmasının ardından, sessizliğini bozan ilk isim Eda Sakız oldu. Yaşanan kriz ve sosyal medyadaki temizliğin ardından gelen bu açıklama, hayranları tarafından dikkatle takip ediliyor.
Eda Sakız iddialara ilişkin sessizliğini bozdu. Sakız yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde hakkımızda çıkan bazı haberlerin ve ortaya atılan iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Sırf etkileşim ve izlenme uğruna insanların hayatları üzerinden asılsız senaryolar üretilmesini üzücü buluyorum."
"Şu an hassas bir süreçten geçiyoruz ve bu dönemde biraz anlayış bekliyorum. Normalde böyle bir açıklama yapmayı düşünmüyordum."