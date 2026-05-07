Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rekor seviyelere ulaşan kar ve yağışların ardından, Türkiye’de havaların ne zaman ısınacağı merak ediliyordu. Tahminlere göre uzun süren soğuk günlerin ardından sıcak hava dalgası ülkeyi etkisi altına alacak.
Afrika sıcakları geliyor: Meteoroloji gün verdi! Türkiye'de sıcaklar kavuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 8 Mayıs’tan itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların 2-4 derece artması ve Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisini göstermesi bekleniyor. 7 Mayıs Perşembe günü ise birçok kentte bahar havası etkili olacak.Derleyen: Alper Talha Şimşek
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Aralık 2025 – Şubat 2026 döneminde son 66 yılın en yüksek yağışlı günleri yaşandı. Barajların dolduğu bu süreçte, Türkiye genelinde metrekareye yaklaşık 300 kg yağış düştü. Mayıs ayında bile bazı illerde kar yağışı etkili oldu. Zaman zaman ısınmalar yaşansa da bahar havası tam anlamıyla hissedilemedi.
AFRİKA SICAK HAVA DALGASI GELİYOR
Meteoroloji verilerine göre 8 Mayıs’tan itibaren ülke genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Balkanlar üzerinden gelen hava akımıyla birlikte Afrika sıcak hava dalgasının etkisi Türkiye’ye giriş yaptı.
SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yurt genelinde bugün hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor” ifadeleri yer aldı.
ILIK VE SICAK HAVA YAYILACAK
Hava Forum tarafından yapılan değerlendirmede ise, “Ilık ve sıcak hava perşembe ve cuma gününden itibaren yurda yayılacak” denildi. Edirne’de sıcaklıkların 28 dereceye kadar yükseldiği belirtilirken, sıcak havanın kademeli olarak tüm ülkeyi etkisi altına alacağı ifade edildi.
7 MAYIS PERŞEMBE ( BUGÜN) HAVA DURUMU
İstanbul: 22°C
İzmir: 28°C
Antalya: 24°C
Ankara: 18°C
Adana: 24°C
Bursa: 26°C
Muğla: 25°C