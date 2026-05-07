UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile PSG arasındaki rövanş mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. İlk maçı 5-4 kazanan Fransız temsilcisi, deplasmanda aldığı beraberlikle finale yükselen taraf oldu.

DEMBELE PSG’Yİ ERKEN ÖNE TAŞIDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, henüz 3. dakikada Bayern Münih savunmasını hazırlıksız yakaladı.

⚽ Kvaratskhelia nefis taşıdı topu yerden çevirdi, Dembele tamamladı.

Ousmane Dembele’nin attığı golle öne geçen Fransız ekibi, Allianz Arena’da final kapısını erkenden araladı.

Bu golün ardından Bayern Münih oyunu tamamen PSG yarı sahasına yıktı.

BAYERN BASKI KURDU, PSG DİRENDİ

Vincent Kompany’nin öğrencileri maç boyunca topa daha fazla sahip olan taraf olurken PSG ise skor avantajını korumaya yönelik kontrollü bir oyun ortaya koydu.

Luis Enrique’nin ekibi savunmada disiplinli kalırken, Bayern Münih özellikle ikinci yarıda risk seviyesini artırdı. Alman temsilcisi yoğun baskı kursa da PSG savunmada adeta kuş uçurtmadı.

Harry Kane ilk bulduğu fırsatta attı golünü. Bayern'i ümitlendirdi.

HARRY KANE 90+4’TE UMUTLANDIRDI AMA YETMEDİ

Karşılaşmanın son bölümü ise nefesleri kesti. Dakikalar 90+4’ü gösterdiğinde Bayern Münih’in yıldızı Harry Kane sahneye çıktı.

İngiliz golcü attığı golle skoru 1-1’e getirdi ve tribünleri yeniden ayağa kaldırdı. Ancak kalan kısa sürede başka gol olmayınca PSG toplam skorda elde ettiği avantajı koruyarak Şampiyonlar Ligi’nde adını finale yazdırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE DEV EŞLEŞME

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile PSG kozlarını paylaşacak.

30 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanacak finalde son şampiyon unvanını korumak için Arsenal ile karşı karşıya gelecek.