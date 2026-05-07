OLAYLAR

558 - Ayasofya'nın kubbesi çöktü. I. Justinianus, kubbenin onarılma emrini verdi.

1429 - Jeanne d'Arc İngilizler'den Orléans'ı alır; bu, Yüz Yıl Savaşları'nın seyrinde bir dönüş işaretidir.

1682 - Deli Petro, Rus Çarı oldu.

1824 - İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.

1830 - Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.

1832 - Yunanistan Krallığı kuruldu.

1867 - Alfred Nobel, dinamitin patentini aldı.

1901 - Sankt-Peterburg'da işçiler ile Çarlık Polisi ve askerî birlikleri arasında çatışma başladı. Bu olay Obukhov Savunması olarak anılmaktadır.

1915 - İngiliz transatlantiği Lusitania, I. Dünya Savaşı sürerken Atlas Okyanusu'nda bir Alman denizaltısı tarafından batırıldı. 20 dakikada batan gemideki, 1959 yolcudan 1198'i öldü. Bu olay, ABD'yi Almanya aleyhine çevirdi.

1921 - Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.

1924 - İstanbul'da Cumhuriyet gazetesi yayımlanmaya başladı.

1925 - Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum'da müebbet sürgüne mahkûm edildi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Alman General Alfred Jodl, Reims'de Almanya'nın Müttefik Devletler'e kayıtsız teslim olma şartlarını imzaladı. Belge ertesi gün yürürlüğe girdi.

1954 - Vietnam'da, Viet Minh kuvvetleri, Dien Bien Phu'da Fransızları yenilgiye uğrattı.

1958 - Ulus gazetesi yazarı Şinasi Nahit Berker, 8 ay yatmak üzere cezaevine girdi.

1973 - Muş Milletvekili Nermin Çiftçi, ilk kadın Meclis Başkanvekili seçildi.

1978 - Çevreciler, İskoçya'da bir nükleer santral inşaat alanını işgal ettiler.

1979 - İran'ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13'e, erkeklerde ise 15'e indirdi.

1981 - 1980 yılında müteahhit Nuri Yapıcı'yı ve MHP İzmir il sekreteri eczacı Turan İbrahim'i öldüren sol görüşlü militanlar Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar, ölüm cezasına çarptırıldı.

1983 - İstanbul Laleli'deki Washington Oteli'nin çay ocağında, tüpgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Çoğu, Yunan ve Avustralyalı 37 kişi öldü.

1988 - Abdi İpekçi cinayeti ile Papa Suikastında adı geçen Oral Çelik, Fransa'da yakalandı.

1990 - İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu, test yayına başladı.

1995 - Fransa'da sağın adayı Jacques Chirac, Cumhurbaşkanı seçildi.

1997 - İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi yandı.

1998 - Apple, IMac'i piyasaya sundu.

1998 - Mercedes-Benz, 40 milyar dolara Chrysler'ı satın aldı ve DaimlerChrysler ortaya çıktı.

2024 - İbrahim Oktugan cinayeti gerçekleşti.

2025 - 2025 Vehda Sokağı katliamı

DOĞUMLAR

165 - Julia Maesa, Roma eyaleti Suriye'deki Emesa kentinin (günümüzde Humus) baş tanrısı ve güneş tanrısı Heliogabalus'un rahibi Julius Bassianus'un kızı ve Roma İmparatoru Elagabalus'un büyük annesi (ö. 224)

1553 - Albrecht Friedrich, 1568'den ölümüne kadar Prusya Dükü (ö. 1618)

1711 - David Hume, İskoç filozof, ekonomist ve tarihçi (ö. 1776)

1745 - Carl Stamitz, Alman besteci (ö. 1801)

1748 - Olympe de Gouges, Fransız feminist yazar (ö. 1793)

1833 - Johannes Brahms, Alman besteci (ö. 1897)

1840 - Pyotr İlyiç Çaykovski, Rus müzisyen (ö. 1893)

1861 - Rabindranath Tagore, Hint yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1941)

1892 - Josip Broz Tito, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Mareşal (ö. 1980)

1901 - Gary Cooper, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1961)

1911 - Rıfat Ilgaz, Türk yazar (Hababam Sınıfı eserinin yazarı) (ö. 1993)

1919 - Eva Perón, Arjantinli siyasetçi ve Arjantin Devlet Başkanı Juan Domingo Perón'un eşi (ö. 1952)

1923 - Abdurrahman Palay, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen ve senarist (ö. 2002)

1923 - Anne Baxter, Amerikalı aktris ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1985)

1927 - Ruth Prawer Jhabvala, Alman senarist ve roman yazarı (ö. 2013)

1931 - Gene Wolfe, Amerikalı yazar (ö. 2019)

1939 - Sidney Altman, Kanadalı-Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2022)

1939 - Ruggero Deodato, İtalyan film yönetmeni, senarist ve aktör (ö. 2022)

1939 - Ruud Lubbers, Hollandalı siyasetçi (ö. 2018)

1940 - Münci Kalayoğlu, Türk genel cerrah, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor (ö. 2024)

1942 - Maria Grazia Sestero, İtalyan eğitimci ve siyasetçi (ö. 2025)

1943 - Peter Carey, 2001 Man Booker Ödülü'nü kazanan Avustralyalı yazar

1946 - Michael Rosen, İngiliz çocuk romancısı, şair ve 140 kitabın yazarı

1951

Sevim Çizer, Türk seramik sanatçısı

Robert Hegyes, Amerikalı oyuncu (ö. 2012)

1956 - Jan Peter Balkenende, Hollandalı siyasetçi

1956 - Parla Şenol, Türk oyuncu

1965 - Owen Hart, Kanadalı profesyonel Amerikan güreşçisi (ö. 1999)

1965 - Norman Whiteside, Kuzey İrlandalı futbolcu

1966 - Jes Høgh, Danimarkalı futbolcu

1967 - Martin Bryant, Avustralyalı katil

1968 - Traci Lords, Amerikalı oyuncu, yapımcı, porno yıldızı, yazar, yönetmen ve müzisyen

1971 - Cemil Demirbakan, Türk müzisyen ve Yüksek Sadakat grubunun eski solisti

1971 - Thomas Piketty, Fransız ekonomist

1972 - Peter Dubovský, Slovak eski futbolcu (ö. 2000)

1973 - Paolo Savoldelli, İtalyan eski yol bisikleti yarışçısı

1974

Ozodbek Nazarbekov, Özbek şarkıcı

Ian Pearce, İngiliz eski milli futbolcu

Dave Steele, Amerikalı yarışçı (ö. 2017)

1976

Berke Hatipoğlu, Türk müzisyen, besteci, söz yazarı ve mimar (Redd grubunun gitaristi)

Ayelet Şaked, İsrailli bilgisayar mühendisi, siyasetçi ve bakan

Dave van den Bergh, Hollandalı futbolcu

1977 - Marko Miliç, Sloven basketbolcu

1978 - Shawn Marion, Amerikalı basketbolcu

1980 - Noriaki Sanenobu, Japon eski futbolcu

1981 - Musa el-Ömer, Suriyeli gazeteci

1984 - Kevin Steen, Kanadalı profesyonel güreşçi

1985 - J Balvin, Kolombiyalı şarkıcı

1987 - Jeremy Menez, Fransız futbolcu

1993 - Stefano Denswil, Surinam asıllı Hollandalı futbolcu

1995 - Seko Fofana, Fransız futbolcu

1998 - MrBeast, Amerikalı YouTuber, iş insanı ve hayırsever

1998 - Dani Olmo, İspanyol futbolcu

1999 - Simay Barlas, Türk oyuncu

ÖLÜMLER

833 - İbn-i Hişam, Arap tarihçi, dil ve neseb bilgini

973 - I. Otto, Kutsal Roma imparatoru (d. 912)

1014 - III. Bagrat, Bagrationi hanedanınından Gürcü kral (d. 960)

1166 - I. Guglielmo, Sicilya kralı (d. 1120)

1539 - Guru Nanak Dev, Sihlerin ilk gurusu (d. 1469)

1617 - David Fabricius, Friz Amatör astronom, kartograf ve teolog (d. 1564)

1682 - III. Fyodor Rusya Çarı (d. 1661)

1718 - Mary, II ve VII. James'in (1633-1701) ikinci eşi olarak İngiltere, İskoçya ve İrlanda kraliçesi (d. 1658)

1800 - Niccolo Piccinni, İtalyan besteci (d. 1728)

1804 - Cezzar Ahmed Paşa, Osmanlı Beylerbeyi (d. 1708)

1825 - Antonio Salieri, İtalyan besteci (d. 1750)

1840 - Caspar David Friedrich, Alman ressam (d. 1774)

1851 - Johann Benckiser, Alman iş insanı (d. 1782)

1899 - Esma Sultan, Abdülaziz'in kızı (d. 1873)

1925 - William Lever, İngiliz sanayici, hayırsever ve politikacı (d. 1851)

1940 - Louis Allyn, Amerikalı kimyager (d. 1874)

1940 - George Lansbury, İngiliz İşçi Partisi lideri (1931-1935) (d. 1859)

1941 - James George Frazer, İskoç insan bilimci, yazar ve halk bilimci (d. 1854)

1943 - Ali Fethi Okyar, Türk asker ve siyaset adamı (d. 1880)

1951 - Warner Baxter, Amerikalı oyuncu (d. 1889)

1975 - Johannes Krüger, Alman mimar (d. 1890)

1978 - Mort Weisinger, Amerikalı dergi ve çizgi roman editörü (d. 1915)

1986 - Gaston Defferre, Fransız siyasetçi (d. 1910)

1986 - Haldun Taner, Türk yazar (d. 1915)

1990 - Mustafa Hazım Dağlı, Türk siyasetçi (d. 1906)

1998 - Allan MacLeod Cormack, Güney Afrika Cumhuriyeti doğumlu Amerikalı fizikçi (d. 1924)

2010 - Adele Mara, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (d. 1923)

2011 - Seve Ballesteros, İspanyol golfçü (d. 1957)

2011 - Willard Boyle, Kanadalı Fizikçi (d. 1924)

2011 - Gunter Sachs, Alman fotoğrafçı ve yazar (d. 1932)

2012 - Jules Bocandé, Senegalli eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1958)

2012 - Eva Louise Rausing, Amerikalı fizyoterapist ve iş insanı (d. 1964)

2013 - Ray Harryhausen, Amerikalı özel efekt sanatçısı ve film yapımcısı (d. 1920)

2013 - Yalçın Kayışçı, Türk ressam ve iş insanı (d. 1932)

2013 - Teri Moïse, Amerikalı kadın şarkıcı (d. 1970)

2013 - Peter Rauhofer, Avusturya asıllı Amerikalı DJ, rapçi ve müzisyen (d. 1965)

2013 - Gül Yalaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1939)

2013 - İbrahim Yazıcı, Türk siyasetçi ve Bursaspor Kulübü'nün 13. Başkanı (d. 1948)

2014 - Anthony Genaro, Amerikalı dizi, sinema ve karakter oyuncusu (d. 1942)

2014 - Nazım Kıbrısî, Türk mutasavvıf ve Nakşibendi Tarikatı şeyhi (d. 1922)

2017 - Levon Panos Dabağyan, Ermeni asıllı Türk araştırmacı-yazar (d. 1933)

2017 - Gulam Rıza Pehlevi, İran'da hüküm süren Pehlevî Hanedanı'nın bir üyesidir. Rıza Şah'ın oğlu ve Muhammed Rıza Şah'ın kardeşidir (d. 1923)

2017 - Hugh Thomas, İngiliz tarihçi ve akademisyen (d. 1931)

2017 - Hubertus Antonius van der Aa, Hollandalı mikolog ve botanikçi (d. 1935)

2018 - Cevat Ayhan, Türk makine mühendisi ve siyasetçi (d. 1938)

2018 - Ermanno Olmi, İtalyan yönetmen (d. 1931)

2018 - Maurane (doğum adı: Claudine Luypaerts), Frankofon Belçikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1960)

2018 - Salih Mirzabeyoğlu, Kürt asıllı Türk şair ve yazar (İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) örgütü lideri) (d. 1950)

2018 - Jesús Kumate Rodríguez, Meksikalı hekim ve siyasetçi (d. 1924)

2019 - Vicente Yap Emano, Filipinli siyasetçi (d. 1943)

2019 - Te Wharehuia Milroy, Yeni Zelandalı akademisyen ve eğitimci (d. 1937)

2019 - Adam Svoboda, Çek buz hokeyi oyuncusu ve antrenör (d. 1978)

2019 - Jean Vanier, Kanadalı Katolik düşünür (d. 1928)

2019 - Michael Wessing, Alman cirit atma sporcusu (d. 1952)

2020 - Bourbon-Parma Prensesi Diana Margherita, Fransız-İspanyol Kraliyet Ailesi üyesi olan prenses ve aristokrat (d. 1932)

2020 - Daniel Cauchy, Fransız sinema oyuncusu ve yapımcı (d. 1930)

2020 - Joyce Davidson, Kanada ve ABD'de TV sunucusu ve yapımcı (d. 1931)

2020 - İbrahim Gökçek, Türk müzisyen (d. 1980)

2020 - Daisy Lúcidi, Brezilyalı aktris, dublaj sanatçısı ve siyasetçi (d. 1929)

2020 - Richard Sala, Amerikalı çizgi roman sanatçısı, yazar ve animatör (d. 1955)

2021 - Antoni Gausí, İspanyol eski profesyonel futbolcu (d. 1927)

2021 - Tawny Kitaen, Amerikalı aktris, model, komedyen ve sosyal medya fenomeni (d. 1961)

2022 - Canan Arıtman, Türk doktor ve siyasetçi (d. 1950)