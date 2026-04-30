Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Nisan 2026 itibarıyla rezervlerindeki değişimi gözler önüne serdi. Eğilmez, mevcut verileri bölgedeki İsrail-İran çatışması başlamadan önceki dönem olan 27 Şubat 2026 rakamlarıyla karşılaştırarak ekonomideki güncel tabloyu analiz etti.

REZERV KALEMLERİNDE İKİ AYDA CİDDİ KAYIP

Mahfi Eğilmez’in sunduğu tabloya göre, TCMB’nin resmi rezervleri son iki ayda tüm kalemlerde belirgin bir düşüş yaşadı. Paylaşılan veriler şu kritik değişimlere işaret ediyor:

Brüt Rezervler: Şubat sonunda 210,2 milyar dolar seviyesindeyken, 24 Nisan itibarıyla 171,1 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte hem altın hem de döviz rezervlerindeki azalma etkili oldu.

Net Rezervler: İki ay önce 91,8 milyar dolar olan net rezervler, Nisan sonu itibarıyla 54,2 milyar dolara kadar indi.

Swap Hariç Net Rezervler: En dikkat çekici değişim bu kalemde görüldü. Şubat sonunda 78,9 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, 36,4 milyar dolara gerileyerek yaklaşık yüzde 50’den fazla değer kaybetti.

DIŞ BORÇ STOKU ARTIŞTA

Rezervlerdeki düşüşe karşılık, Türkiye’nin kısa vadeli yükümlülüklerindeki artış tabloda bir diğer risk unsuru olarak öne çıktı. Vadeye 1 yıldan az kalmış dış borç stoku, Şubat sonundaki 225,4 milyar dolar seviyesinden 239,2 milyar dolara yükseldi. Bu durum, azalan rezervlere karşın ödenmesi gereken borç miktarının arttığını gösteriyor.

REZERV AÇIĞI DERİNLEŞİYOR

Eğilmez’in paylaştığı tabloda yer alan "Guidotti-Greenspan Rezerv Açığı" analizi, ekonomideki kırılganlığın boyutunu rakamlarla kanıtladı.

Brüt rezervlere göre hesaplanan açık -15,2’den -68,1’e,

Net rezervlere göre hesaplanan açık ise -146,5’ten -202,8’e ulaştı.