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Grindr tarafından organize edilen Pride kutlamalarında sahne alan Madonna, izleyicilerin oldukça üzerinde konumlandırılan özel bir platformda performans sergiledi. Platformun çevresinde güvenlik amaçlı şeffaf bariyerler bulunmasına rağmen sanatçının bir ayağını korkuluğun dışına uzatması dikkatlerden kaçmadı.

Etkinliğin canlı yayın görüntülerinde Madonna’nın kalabalığın üzerinde adeta boşlukta sallanıyormuş gibi görünmesi, hayranlarını tedirgin etti. Sosyal medya platformu X’te çok sayıda kullanıcı yaşadığı korkuyu paylaştı.

Bir hayran “Madonna, lütfen yapma!” yorumunu yaparken, başka kullanıcılar ise “İçim daraldı”, “Gerçekten çok korktum” ve “Hepimiz büyük panik yaşadık” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Konserde pembe ve mavi tonlarının hakim olduğu bir korse ile diz üstü çizmeler tercih eden ünlü yıldız, yakında yayımlanması beklenen yeni albümü Confessions IIden parçalar seslendirdi. Madonna, sahnede “I Feel So Free”, “Bring Your Love”, “Love Sensation”, “Get Together”, “I Love New York” ve “Hung Up” şarkılarını hayranlarıyla buluşturdu.