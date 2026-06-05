Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca çalışan ve emeklinin temmuz ayında alacağı maaş artışını doğrudan belirleyecek olan mayıs ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi rakamlara göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,71 oranında yükseliş kaydetti.
Memur maaşları baştan aşağı değişti: İşte meslek meslek yeni gelirler listesi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan mayıs ayı verilerine göre enflasyon aylık yüzde 1,71 artarken, memur ve emekli zammı için baz alınacak 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16,6 olarak hesaplandı.
Yıllık bazdaki enflasyon ise yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerin ardından, yılın ilk 5 ayına ait kümülatif enflasyon rakamları da netlik kazandı ve temmuz zammı için geri sayım başladı.
Ocak ayından bu yana gerçekleşen aylık enflasyon serisiyle birlikte 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 16,6 olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon seyrinde ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 artış yaşanmıştı. Mayıs ayındaki yüzde 1,71'lik son veriyle birlikte kümülatif artış tamamlanmış oldu.
Açıklanan 5 aylık dönemsel veri, farklı emekli grupları ve memurlar için şimdiden netleşen zam oranlarını ortaya koydu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 5 aylık enflasyon oranına paralel olarak temmuz ayı için yüzde 16,6 oranında bir maaş artışını garanti altına almış oldu.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik haklarına enflasyon farkının da eklenmesiyle birlikte, şu an için yüzde 12,4 oranındaki zam hak edişini kesinleştirdi. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, memur ve tüm emeklilerin temmuz ayında alacağı nihai zam oranları tamamen kesinleşecek.
Netleşen yüzde 12,4'lük mevcut zam oranına göre, farklı unvan ve derecelerdeki memurların yeni maaşları şu şekilde hesaplandı:
Bir uzman doktorun (1/4) mevcut 150 bin 426 lira olan maaşı, zamla birlikte 169 bin 93 lira 87 kuruşa yükselecek.
Bir profesörün (1/4) 135 bin 89 lira olan eski maaşı, yeni dönemde 151 bin 853 lira 54 kuruş olacak.
Bir müsteşarın (1/1) maaşı 98 bin 784 liradan 111 bin 43 lira 9 kuruşa ulaşacak.
Bir araştırma görevlisinin (7/1) 90 bin 568 lira olan geliri, artışla beraber 101 bin 807 lira 49 kuruşu bulacak.
Sistemde mevcut maaşı 90 bin lira olan bir avukatın yeni maaşı 101 bin 169 lira olarak hesaplandı.
Şube müdürünün (1/4) 94 bin 384 liralık maaşı, yüzde 12,4'lük artışın ardından 106 bin 97 lira 5 kuruşa çıkacak.
Başkomiserin (3/1) eski maaşı 89.214 lira iken, yeni zamlı maaşı 100 bin 285 lira 46 kuruş seviyesine ulaşacak.
Polis memurunun 81 (8/1) bin 617 lira olan aylığı, yeni düzenlemeyle 91 bin 745 lira 67 kuruşa yükselecek.
Birinci derece birinci kademedeki bir genel müdürün mevcut 87 bin 541 liralık geliri, temmuz dönemiyle birlikte 98 bin 404 lira 84 kuruş olacak.
Uzman öğretmenin (1/4) 81 bin 219 lira olan eski maaşı, güncel zam farkıyla 91 bin 298 lira 28 kuruşa çıkacak.
Üniversite mezunu bir hemşirenin (5/1) 74 bin 770 liralık maaşı, yeni süreçte 84 bin 48 lira 96 kuruş olarak güncellenecek.
Vaiz (1/4), mevcut 76 bin 653 liralık aylığı yerine artık 86 bin 165 lira 64 kuruş alacak.
Birinci derece dördüncü kademede çalışan bir öğretmenin 73 bin 368 lira olan maaşı, yapılan hesaplamalara göre 82 bin 472 lira 97 kuruşa yükselecek.
Lise mezunu bir teknisyenin (11/1) 66 bin 870 liralık eski geliri, zam sonrasında 75 bin 168 lira 57 kuruşa ulaşacak.
Memurun (9/1) mevcut 64 bin 397 liralık maaşı ise yüzde 12,4'lük farkın yansımasıyla 72 bin 388 lira 67 kuruş seviyesine tırmanacak.