Memur maaşları baştan aşağı değişti: İşte meslek meslek yeni gelirler listesi

Bir uzman doktorun (1/4) mevcut 150 bin 426 lira olan maaşı, zamla birlikte 169 bin 93 lira 87 kuruşa yükselecek.

Bir profesörün (1/4) 135 bin 89 lira olan eski maaşı, yeni dönemde 151 bin 853 lira 54 kuruş olacak.

Bir müsteşarın (1/1) maaşı 98 bin 784 liradan 111 bin 43 lira 9 kuruşa ulaşacak.

Bir araştırma görevlisinin (7/1) 90 bin 568 lira olan geliri, artışla beraber 101 bin 807 lira 49 kuruşu bulacak.