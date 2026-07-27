Kaynak: ANKA

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, "alacaklarının resmi taahhütlere rağmen ödenmediği" gerekçesiyle Ankara'daki holding önünde oturma eylemi başlattı.

Şirketin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı katılımıyla yapılan görüşmelerde, ödemelerin 23 Temmuz tarihinde yapılacağı yönünde açıklama yapılmasına rağmen aradan geçen sürede hiçbir adım atılmadığını belirten işçiler, holding önünde holding önünde bekliyor.

'ÖDEME YAPILMADI'

İşçiler adına konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, şunları dile getirdi:

"Bugün burada toplanmamızın sebebi belli. Malum yine aynı şirket, yine aynı sorunla. Yaklaşık 1,5 ay önce başlatmış olduğumuz eylemde Beypazarı'nda emniyet güçleri tarafından G20 Zirvesi'nden dolayı Ankara'ya yürüyüşümüz engellendi. Yapılan görüşmeler hem Çalışma ve Enerji Bakanlığı'yla nezdinde şirket yetkilileri Temmuz 23'ünde yaklaşık 580 kişinin kıdem tazminatının ödeneceği sözünü verdi. Fakat bugün ayın 27'si. Geldiğimiz güne herhangi bir ödeme daha yapılmadı. Bugün burada arkadaşlarla yine toplanma kararı aldık. Bu paraların, alacağımız rakamlar hesaplara geçinceye kadar 7/24 buradan ayrılmayacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Bu arkadaşlar aylardır, yıllardır verilen sözlere hep riayet ettiler. Acaba olur mu umuduyla beklediler. Ailesine karşı hep boyunları bükük kaldılar. Fakat geldiğimiz bugün de bundan sonra dönüş yok artık. Ya bu paralar yatar ya bu paralar yatar. Eylemimizden vazgeçmeyeceğiz.

'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

Maalesef bu holdingin bünyesinde çalışan tüm işletmelerde aynı sorunlar yaşanıyor. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bir an önce bu konuya bir çare bulmalarını, ellerinden ne geliyorsa yapmalarını kendilerinden rica ediyorum. Bunu niye söylüyorum? Evet, mağduriyet çok yaşanıyor. Devletimizin, bakanlarımızın verdiği sözleri boşa çıkaracak kimse yetkili değildir. Bir söz verildiyse masada herkes taşın altına elini koymakla mükellef. Biz burada, bu kadar arkadaş burada durmaya hayran değiliz. Emniyet güçleri de hayran değil, siz de hayran değilsiniz. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Yıllardır verdiniz, verdiniz. Hep yalan, hep yalan. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Bu paraları almadan buradan gitmek yok. Buradaki mağduriyetin daha fazla uzamasını istiyorlarsa bir an önce buradaki sıkıntımızı çözsünler. Ben buradan Yıldızlar Holding bünyesinde çalışan ne kadar mağdur varsa hepsini buraya davet ediyorum."

3,5 yıldır çalışan bir işçi, "Soğan ekmeğe muhtaç kaldık" diye sözlerine başladı. İşçi, işverenin 23 Temmuz'da ödemelerin yapılacağına ilişkin sözünde durmadığını anlatarak, "Kıdem tazminatlarımız var. TMSF'den alacaklarımız var, maaşlarımız var. Onlara hep söz verdi ama vermedi. Soğan ekmeğe muhtaç koydu bizi. Evdekiler ne yiyor, bilemiyorum. Biz şimdi burada yiyoruz ama evdekiler ne yer, ne içer bilemiyoruz. Oraya da bir şey götüremiyoruz" şeklinde konuştu.

'SÖZLERİ HİÇ BİTMİYOR'

Murat Kaya isimli işçi ise 2012'den bu yana çalıştığını, 2024'te emekli olduğunu ve yine de çalışmaya devam ettiğini söyledi. Kaya, emekli olunca tazminatını ve geçen aya ait ücretini alamadığını söyleyerek, "Haziranda grev yaptık. Maaşları aldık ama Çalışma Bakanlığı bize Temmuz'un 23'ü diye söz verdi. Artık şirketle muhatap olmuyoruz, Çalışma Bakanlığı ile oluyoruz" diye konuştu.

Kullandığı ilaçları gösteren Kaya, "Kolesterol ilacı kullanıyorum, tansiyon ilacı kullanıyorum, kalp ilacı kullanıyorum" dedi.

Hüseyin Kara isimli işçi de 11 sene elektrikçi olarak çalıştığını ve dört yıldır da tazminatlarının ödenmesini beklediğini kaydetti. Kara, "En son grevden sonra söz verdiler, üç taksitte ödeyeceklerini. Bunların sözü hiç bitmiyor" diye konuştu.

Muhataplarının kendilerine alacaklarının ödeneceğini söylediğini aktaran Kara, "Gün verdiler, 23'ünde ödenecek diye, 27'si oldu Temmuz'un, halen bekliyoruz. Çalışma Bakanlığı'na ayrıyeten hakkımı helal etmiyorum. Arkadaşlarımın da helal edeceğini sanmıyorum. O da garantörlük sözü verdi. Onun sözü de yerde kaldı" dedi.

'300 AİLE BOŞANDI'

Yaklaşık 16 senedir çalıştığını söyleyen bir diğer işçi, muhataplarının ödemelerini ayın 23'ünde yapacaklarını belirttiklerini aktararak, "Bekleyecek sabrımız yok. 300 tane aile boşandı burada. 300 tane ailenin vebali de kendisinde. Diyecek başka bir şeyim yok. Kendi vicdanına kalmış. Biz sadece bekliyoruz, yatırırsa acaba... Başka bir yerde de çalışamıyoruz. İş de bulamadık. Başka yere uyum sağlaması da zor. Şu anda yaşımız geldi 40-45'e. Nasıl yapacağız, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Necmi Karaöz isimli bir işçi ise iki çocuğu olduğunu dile getirerek, "Zor şartlarda geçiniyoruz. Belli bir bölüm paramızı ödediler ama hak ettiğimiz paraları, 23 Temmuz'da söz verilen ödemeleri yapmadılar. Şu an onları bekliyoruz, onu almaya çalışıyoruz" diye konuştu.