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Doruk Madencilik işçileri, taahhüt edilen hakları verilmediği için yeniden Beypazarı’ndan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Türkiye Maden-İş Genel Başkanı Akçul, “Yetkililer sesimizi duysun, bizi anlasın. Haksızlık yapılıyor ve buna seyirci kalınmasını istemiyoruz” dedi.

Doruk Madencilik işçileri, taahhüt edilen haklarını alamadığı için bir kez daha yürüyor. İşçiler, “verilen sözlerin tutulmadığı” için Beypazarı’ndan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Türkiye Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Yetkililer sesimizi duysun, bizi anlasın. Haksızlık yapılıyor ve buna seyirci kalınmasını istemiyoruz” dedi.

Akçul, yaptığı açıklamada, daha önce Antalya’ya yürüyen işçilerin de hak mücadelesine önemli katkı sunduğunu belirterek, “Onlar yollarda mücadele ederken biz de bakanlıklarda görüşmeler yürütüyor, sorunun çözümü için müzakerelerde bulunuyorduk. Bugüne kadar çözüm için istişare yolunu tercih ettik ancak geldiğimiz noktada görüşmelerden sonuç alınamadı” dedi.

“İŞÇİLERİMİZE YAPILAN HAKSIZLIKLARIN KARŞISINDA DURURUZ”

Akçul, sendikanın herhangi bir siyasi aidiyetle hareket etmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın tek rengi ay yıldızlı bayrağımızın rengidir. Bizim yönümüz devlettir. Devletçi politikamızdan vazgeçmeyiz. Ancak işçilerimize yapılan haksızlıkların da karşısında dururuz. Bu arkadaşlarımız devletine, milletine ve adalete inandı. Ancak bugün gelinen noktada hak ettikleri karşılığı göremediler. Bugünkü mücadelemiz yüz kişilik değil, yaklaşık bin kişiyi kapsayan bir mücadelenin ilk adımıdır. Yetkililer sesimizi duysun, bizi anlasın. Haksızlık yapılıyor ve buna seyirci kalınmasını istemiyoruz.”

“BU SÜREÇTE YAPILAN İSTİŞARELER SONUÇ VERMEDİ”

Önceliklerinin her zaman görüşme ve uzlaşı olduğunu vurgulayan Akçul, sözlerine sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandıklarını belirterek devam etti:

“Ne var ki bu süreçte istişareler sonuç vermedi. Bu nedenle bugün yürümeye başlıyoruz.”

“MADENCİ DİLENCİ DEĞİLDİR”

Talih Kocabıyık da nisan ayına ait alacakların ve mayıs ayı maaşlarının verilen sözlere rağmen hâlâ ödenmediği belirtilerek, mahkeme kararıyla alacaklarını kazanan işçilerin dahi tahsilat yapamadığını öne sürdü.

Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şirketin itibarı ancak işçinin bütün hakları ödendiğinde kurtulabilir. Kamuoyu da madenciler de yaşananları unutmayacaktır. Haklarımızı vermemekle nam salmış bu şirket, adeta madencinin kabusu haline gelmiştir. Madenci dilenci değildir. Hakkı olmayanın peşine düşecek kadar onursuz da değildir. Biz kimsenin yardımını istemiyoruz. Sadece alın terimizin karşılığını talep ediyoruz. Yıllarca emeğimizle lüks hayatlar yaşayanlar, madencinin ekmeğine göz dikenler asla iflah olmayacaktır

Kocabıyık kendilerini kimsenin bu yoldan çeviremeyeceğini söyledi, “Haklarımız teslim edilene kadar meydanlardan ve alanlardan çekilmeyeceğiz. Bu yürüyüş adaletsizliğe karşı atılmış büyük bir çığlıktır. Haklıyız ve hakkımızı alacağız” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Türk Maden-İş üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Beypazarı’ndan Ankara’ya yürümeye başladı.