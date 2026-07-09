Google’ın merakla beklenen yeni akıllı saati Pixel Watch 5, 12 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek olan "Made by Google" etkinliğinde amiral gemisi Pixel 11 akıllı telefon ailesiyle birlikte sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Etkinliğe sayılı günler kala teknoloji dünyasına düşen en son raporlar; cihazın boyut seçeneklerini, kasa malzemesindeki kaplama detaylarını ve küresel çip ile bileşen krizinden etkilenen yeni fiyat etiketlerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Giyilebilir teknoloji pazarında şık ve dairesel minimalist tasarım çizgisini bozmayan Google, Pixel Watch 5 ailesinde bu yıl renk ve malzeme kalitesine odaklanıyor. Sızıntılara göre cihaz, mat ve parlak yüzey yapılarına sahip donanım varyasyonlarıyla estetik bir çeşitlilik sunacak.

Daha ince bilekler ve kompakt bir görünüm için üretilen 41 mm boyutundaki model; Koyu Antrasit (Dark Anthracite), Doğal Gümüş (Natural Silver), Pirit (Pyrite) ve Sıcak Altın (Warm Gold) olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Daha geniş ekran ve yüksek batarya kapasitesi sunan 45 mm versiyonu ise Sıcak Altın rengi hariç Koyu Antrasit, Doğal Gümüş ve Pirit renkleriyle raflardaki yerini alacak. Tasarım tarafında Koyu Antrasit ve yeni imza renk olan Pirit modellerinde çizilmelere karşı dayanıklı mat saten kaplama tercih edilirken; Doğal Gümüş ve Sıcak Altın versiyonlarında ise parlak cilalı metal kullanılacak.

Tüm dünyada teknoloji üreticilerini zorlayan donanım ve bellek tedariki sıkıntıları, Google’ın bu yılki fiyatlandırma politikasını da doğrudan etkiledi. Pixel Watch serisinin ilk modelinden bu yana fiyat çizgisini büyük oranda koruyan şirket, bu kez tüm varyasyonlarda yaklaşık 50 dolarlık (Avrupa pazarında ise 20 euro) bir fiyat artışına gidiyor.