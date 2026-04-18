Emmanuel Macron, Lübnan’da görev yapan Birleşmiş Milletler barış gücüne yönelik saldırıda bir Fransız askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda Fransız askeri Florian Montorio’nun yaşamını yitirdiğini, 3 askerin ise yaralandığını belirtti.

“SORUMLULUK HİZBULLAH’A AİT OLABİLİR”

Macron, saldırının Hizbullah tarafından düzenlenmiş olabileceğini ifade ederek, Lübnan makamlarına çağrıda bulundu:

“Her şey bu saldırının sorumluluğunun Hizbullah’a ait olduğunu düşündürüyor. Fransa, Lübnan yetkililerinden faillerin derhal tutuklanmasını talep ediyor.”

SALDIRI PATLAYICI TEMİZLİĞİ SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, olayın sabah saatlerinde UNIFIL (Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü) ekiplerinin Ghanduriyah köyü yakınlarında yürüttüğü patlayıcı madde temizleme çalışması sırasında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, devriye ekibinin silahlı milislerin açtığı ateşe maruz kaldığı belirtilerek; 1 askerin hayatını kaybettiği, 2’si ağır olmak üzere 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

LÜBNAN’DAN SORUŞTURMA TALİMATI

Nawaf Salam da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada olayı kınayarak derhal soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Lübnan’ın güneyinde görev yapan BM barış güçlerine yönelik bu saldırı, bölgede güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşırken, olayın faillerine yönelik soruşturma süreci sürüyor.