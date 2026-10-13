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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Vanspor'da stat sorunu gündemdeki yerini koruyor.

Kendi stadının yıkılması nedeniyle iç saha karşılaşmalarını Manisa'nın Akhisar ilçesinde oynamak zorunda kalan kırmızı-siyahlı ekip, alternatif arayışlarına başladı.

Van'dan yüzlerce kilometre uzaklıkta maçlarını oynayan Vanspor'da yönetim, taraftarların karşılaşmaların bölge illerinde düzenlenmesi yönündeki taleplerini değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda kulübün gündemine iki farklı şehir geldi.

VANSPOR'DAN DİYARBAKIR VE BATMAN HAMLESİ

Vanspor yönetimi, iç saha maçlarının bir bölümünü Diyarbakır'da, diğer bölümünü ise Batman'da oynayabilmek için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Taraftarların maçları Van'a daha yakın şehirlerde izlemek istemesi üzerine harekete geçen kulüp başkanı Özgür İreç İlhan, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından resmi başvurularda bulunmayı planlıyor.