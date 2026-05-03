Dünya Supersport Şampiyonası’nın Macaristan’daki 4. ayağında yarışan milli motosikletçi Can Öncü, ikinci yarışı ikinci sırada tamamladı.

Balatonfökajar’daki 4,1 kilometrelik Balaton Park pistinde 18 tur üzerinden koşulan yarışların ikinci mücadelesi de sona erdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına mücadele eden Can Öncü, üçüncü cepten başladığı yarışın ilk turunda liderliğe yükselerek dikkat çekti.

Son bölümde yaşanan çekişmeli liderlik mücadelesini şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas kazanarak birinci olurken, Can Öncü ikinci, Roberto Garcia ise üçüncü sırada yer aldı. Podyumda üç Yamaha pilotu yer aldı.

Bir gün önceki ilk yarışta da üçüncü olan Can Öncü, böylece hafta sonunu çift podyumla kapattı.

Üst üste üçüncü kez podyum gören milli sporcu, sürücüler klasmanında lider Arenas’ın 62 puan gerisinde beşinci sırada bulunuyor.

Sezonun 5. ayağı 16-17 Mayıs tarihlerinde Çekya’da gerçekleştirilecek.