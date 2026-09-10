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Altıncı His, İşaretler ve Unbreakable gibi kült yapımların yönetmeni M. Night Shyamalan, son yıllardaki en iddialı projesi Remain ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü yazar Nicholas Sparks’ın romantik unsurlarını Shyamalan’ın doğaüstü gerilim tarzıyla birleştiren filmden ilk fragman paylaşıldı.

AŞK VE DOKUNULMAZ GİZEM BİR ARADA

Filmde Jake Gyllenhaal, son projesini tamamlamak amacıyla gözlerden uzak bir kıyı kasabasına taşınan ve yalnız bir yaşam süren bir mimarı canlandırıyor. Taşındığı kasabada hayatını değiştirecek genç bir kadınla tanışan karakter, bu ilişkinin ardından kendisini tüm kasabayı etkisi altına alan tehlikeli bir gizemin ortasında buluyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU İLE GELİYOR

Filmde başroldeki Jake Gyllenhaal’a Phoebe Dynevor, Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders ve Tracy Ifeachor gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Son yıllarda çıkan yapımlarıyla beklentilerin gerisinde kalan Shyamalan’ın bu yeni projesi, yönetmenin eski formuna dönüşü olarak değerlendiriliyor.

VİZYON TARİHİ NETLEŞTİ

Sinemaseverler tarafından merakla beklenen Remain, Türkiye dahil birçok ülkede 5 Şubat 2027 tarihinde vizyona girerek seyirciyle buluşacak.