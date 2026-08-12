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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



YENİ Parti’nin Demokrat Parti kanadından gelen Bilecik Belediye Meclis Üyesi Muhittin Erkan Beler, Çerçeve Yasa ile ilgili olarak TBMM’de YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Beler, paylaşımında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin Çerçeve Yasa’ya yönelik tutumunu eleştirirken, milletvekillerinin oylamada serbest bırakılmasının sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını savundu.

Muhittin Erkan Beler açıklamasında, “Görünen o ki AKP ve ortaklarının hazırladığı ve bölücü Apo’ya onaylattığı Çerçeve Yasa’ya evet diyen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi ile ilgili, milletvekillerini serbest bırakarak bu vebalden kurtulamayacağı açıktır. Bu bağlamda YENİ Parti ile ilgili iliyet bağımı gözden geçireceğimi tüm Bilecik kamuoyunun bilmesini isterim.” ifadelerini kullandı.

Beler’in açıklaması, YENİ Parti ile olan siyasi bağını yeniden değerlendireceğine yönelik mesajı nedeniyle dikkat çekti.