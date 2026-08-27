Kaynak: DHA

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen ‘Bir Milletin Zafer Günleri’ etkinliklerine katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın ev sahipliğini yaptığı programa Vali Gül'ün yanı sıra Prof. Dr. İskender Pala'da katıldı. İstanbul’un fethinin canlandırıldığı etkinliğe ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

'EN GÜÇLÜ ORDU AİLEDİR'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu zafer günlerinde aslında bir şeye şahitlik ediyoruz. Orduların bu başarıları çok kıymetli. Burada şu fotoğrafı gördüğümde burada bir aile görüyorum. Genelde bazı etkinliklere çocuklar gider. Bazılarına hanımefendiler gider. Bazılarına beyefendiler gider. Ama burada herkes var. Ailenin güçlenmesi, ailecek tarihimize, tarihi mirasımıza sahip çıkılması, bunun yaşanması, yaşatılması en büyük sermayelerimizden bir tanesidir. Orduların zaferi büyük ama en büyük ordu, en güçlü ordu ailedir. Bu açıdan ailenin muhafaza edilmesi lazım. Ben belediye başkanımıza bu açıdan tekrardan teşekkür ediyorum. Gazilerimize sağlık, afiyetler diliyorum. Zafer Haftamızı kutluyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.

‘DAHA ÖTESİNE GİDEBİLECEK BİR RUH İLE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ’

Prof. Dr. İskender Pala ise konuşmasında, “Onların torunları olarak buradaysak, onların başardıklarının daha ötesine gidebilecek bir ruh ile hareket etmek zorundayız. Bu bir mesuliyettir. Az evvel her bir zihne, her bir gönle bir kimlik gönderildi. Bu kimliği illaki bilgisayar çiplerinden mi edinmek lazım, buradan edinebiliriz hepimiz” ifadelerini kullandı.