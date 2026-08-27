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Kaynak: DHA

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreye yayılan kötü koku ihbarı üzerine Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi’nde kapalı durumda bulunan bir kasap işletmesinin deposunda inceleme gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, işletmenin deposunda bozularak kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilo et tespit edildi. Halk sağlığını tehdit edebilecek durumdaki ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeyle ilgili tutanak tutularak işlem başlatıldı. El konulan yaklaşık 400 kilo bozuk et ise ekiplerin kontrolünde imha edilmek üzere depodan çıkarıldı. Ekipler, depo ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.