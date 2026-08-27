Facebook ve Instagram için yeni kurallar: Gençlerin sosyal medya kullanımı değişiyor

Meta’nın kendi bünyesinde yaptığı araştırmaların, platformların gençlerde depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve günlük yaşam düzeninin bozulması gibi ciddi sorunlara yol açtığını ortaya koyduğu, ancak şirketin bu bulguları reddederek kamuoyunu yanıltan raporlar yayımladığı savunulmuştu.

Şirketin çocukların çevrim içi gizliliğini korumaya yönelik yasayı da ihlal ettiği belirtilen davada, Meta’nın "ebeveynlerinden izin almadan 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerini topladığı" iddia edilmişti.

Davacı eyaletler, Meta’nın devam eden "hukuka aykırı" uygulamalarının sonlandırılmasını ve eyalet ya da federal yasalar kapsamında öngörülen diğer yaptırımların uygulanmasını talep etmişti.