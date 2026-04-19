BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere’ye doğrudan seslenen Lula da Silva, büyük güçlerin barışı koruma yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek "Dünyaya barışı garanti etme yükümlülüklerinizi yerine getirin, bir toplantı düzenleyin ve bu savaş çılgınlığına son verin; çünkü dünya artık daha fazlasını kaldıramıyor." dedi.

İRAN VE NÜKLEER ANLAŞMA GÖNDERMESİ: BİZİ ÖVECEKLERİNİ SANMIŞTIK

Lula, 2010 yılında Türkiye ve Hindistan ile birlikte İran’ın uranyum zenginleştirmesini durdurmak adına yürüttükleri diplomatik çabaları hatırlattı. Anlaşmanın Batılı güçler tarafından reddedilmesine sitem eden Brezilya lideri "Anlaşmayı yayımladığımızda bizi öveceklerini hayal etmiştim. "Ancak AB ve ABD anlaşmayı kabul etmedi, şimdi ise yine İran’ın atom bombası yaptığı fikrini yayıyorlar." ifadelerini kullandı.

"KÜBA’YA YÖNELİK O LANET AMBARGOYU BİTİRİN"

Konuşmasında ABD’nin Küba üzerindeki on yıllardır süren baskısını eleştiren Lula, sert ifadeler kullanarak uluslararası topluma "Küba'ya yönelik o lanet ambargoyu artık bitirin ve halkın barış içinde yaşamasına izin verin." diyerek seslendi.

Egemenlik vurgusu da yaparak "Küba'da sorunlar olabilir ama bu ne benim ne de bir imparatorluğun meselesidir; bu onların kendi sorunudur." dedi.

DİJİTAL ALANDA AŞIRI SAĞLA MÜCADELE

Aşırı sağın yükselişine ve dezenformasyona da değinen Lula da Silva, sanal ağlarda mücadelenin kaçınılmaz bir görev olduğunu belirtti. "Aşırı sağ bağırıyor, yalan söylüyor ve saldırıyor" diyen Lula, demokratik güçlerin bu saldırılar karşısında sorumluluk almaktan korkmaması gerektiğini ifade etti.