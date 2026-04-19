Kayseri’de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, yaptığı kazanın ardından yakalandı. Olay sonrası yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, çok sayıda trafik ihlali nedeniyle ağır para cezası uygulandı.
Polisten kaçış pahalıya patladı: Alkollü sürücüye ağır ceza
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa süre sonra kaza yaptı. 1.22 promil alkollü çıkan sürücüye yüz binlerce liralık ceza kesildi.
Olay, Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı’nda meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine M.C. yönetimindeki 38 AFE 362 plakalı otomobile “dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü ikaza uymayarak kaçmaya başladı.
Kısa süren kovalamacanın ardından kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü üzerinde inceleme gerçekleştirdi.
1.22 promil alkollü çıktı
Yapılan alkol testinde sürücünün 1.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca sürücünün daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen araç kullandığı da belirlendi.
Sürücüye “dur ihtarına uymama”, “ters şeritte ilerleme”, üçüncü kez “alkollü araç kullanma” ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 570 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
M.C. hakkında ayrıca “trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.