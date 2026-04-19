İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 11 kişi hakkında soruşturma izni verilmesine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde:

Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında yandaş basında yer alan haberlere göre soruşturma açıldığı bilgisi verilmiştir. Ancak; konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır. Haberde konu edilen süreç yeni değildir. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve hâlen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur. Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir.