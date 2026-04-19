Nesine 3. Lig 4. Grup’ta son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Altay, kritik maçta Afyonspor’u 2-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı.
Türkiye'nin efsane kulübü başardı: Asırlık takım tarihi maçı kazandı... Tribünde büyük coşku
Türkiye'nin efsane takımı Altay, TFF 3. Lig'de oynanan son hafta maçında Afyonspor'u 2-0 yenerek lige tutundu. Tribündeki renkli görüntüler dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında 37. dakikada Özgür Özkaya’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçen Altay, soyunma odasına üstün girdi. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, uzatma dakikalarında 90+6’da Deniz Kadah’ın attığı golle skoru 2-0’a getirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 28’e yükselten Altay, düşme hattındaki rakibi Afyonspor’un önüne geçerek ligde kalmayı garantiledi. Sezon boyunca 6 puan silme cezası da alan İzmir temsilcisi, tüm olumsuzluklara rağmen son haftada kritik bir galibiyet alarak ligde tutunmayı başardı.
AFYON AMATÖRE DÜŞTÜ
Altay’a mağlup olan Afyonspor ise bu sonuçla Bölgesel Amatör Lig’e düştü. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Altaylı futbolcular büyük sevinç yaşarken, taraftarlarla birlikte ligde kalmayı kutladı.
Maçın ardından üzüntü yaşayan Afyonsporlu futbolcuların, Altaylı oyuncular tarafından teselli edildiği görüldü. İki takım futbolcularının birlikte Afyonspor tribününe giderek taraftarlara moral vermesi ise karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu.
SÜPER LİG'DEN AMATÖRÜN KIYISINA
Süper Lig’de 42 sezon mücadele eden Altay, 2021-2022 sezonunda en üst lige veda etmiş, ardından üst üste düşüş yaşayarak 1. Lig ve 2. Lig’den de geriye gitmişti. Ekonomik sıkıntılar ve puan cezalarına rağmen İzmir temsilcisi, zorlu bir sezonun ardından son haftada da olsa amatöre düşmekten kurtularak ligde kalmayı başardı.
Öte yandan Altay tribünlerindeki renkli ve coşkulu atmosfer de gözlerden kaçmadı.