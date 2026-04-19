Türkiye'nin efsane kulübü başardı: Asırlık takım tarihi maçı kazandı... Tribünde büyük coşku

SÜPER LİG'DEN AMATÖRÜN KIYISINA

Süper Lig’de 42 sezon mücadele eden Altay, 2021-2022 sezonunda en üst lige veda etmiş, ardından üst üste düşüş yaşayarak 1. Lig ve 2. Lig’den de geriye gitmişti. Ekonomik sıkıntılar ve puan cezalarına rağmen İzmir temsilcisi, zorlu bir sezonun ardından son haftada da olsa amatöre düşmekten kurtularak ligde kalmayı başardı.