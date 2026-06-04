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Samsun’un Canik ilçesi Yenimahalle'de bulunan lüks bir plazada meydana gelen silahlı saldırı olayında, polisi bile şaşırtan bir "ters köşe" detay ortaya çıktı. Geçtiğimiz 2 Haziran'da plazada faaliyet gösteren F.B.'ye ait iş yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı baskın düzenlendi. Açılan ateş sonucu iş yerinin camları tuzla buz olurken, kapılara da çok sayıda mermi isabet etti.

KAMERALAR İNCELENDİ, SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir teknik takip başlattı. Plaza çevresindeki güvenlik kameralarını didik didik inceleyen cinayet dedektifleri, silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişilerin Y.F. (31), C.Ç. (30) ve S.K. (21) olduğunu tespit etti. Şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonla kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

KURŞUNLANAN İŞ YERİ SAHİBİ DE ATEŞ AÇMIŞ!

Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, plajadaki çatışmaya dair şoke edici bir gerçeğe ulaştı. Yapılan balistik ve kamera incelemelerinde, saldırı sırasında hedef alınan iş yeri sahibi F.B.’nin de yanındaki silahı çekerek saldırganlara karşı ateş açtığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iş yeri sahibi F.B. de "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

HAKİM KARARINI VERDİ: 2 TUTUKLAMA

Emniyetteki sorguları tamamlanan ve aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren saldırganlardan Y.F. ve C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer saldırgan S.K. hakkında adli kontrol kararı verilirken, kendisine sıkılan kurşunlara silahla karşılık veren iş yeri sahibi F.B. ise serbest bırakıldı.

Plazada korku dolu anların yaşanmasına neden olan hesaplaşmanın arkasındaki asıl sebebin ne olduğu ise emniyet birimlerince titizlikle araştırılmaya devam ediyor.