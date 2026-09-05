Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Ligue 1'de Monaco'ya 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Galatasaray eşleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ ANALİZ ETMEDİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ocak ayında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek PSG'nin teknik patronu, sarı-kırmızılı takımı henüz detaylı şekilde analiz etmediğini belirtti.

Luis Enrique, "Galatasaray'ı henüz analiz etmedim. Ancak oyuncuları tanıyoruz, kalitelerini biliyoruz. Stadyumu ve atmosferini de çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

ALİ SAMİ YEN ANISINI PAYLAŞTI

İspanyol teknik adam, Galatasaray denince aklına gelen özel anıyı da anlatarak, "Benim için orada çok güzel bir anı saklı. Barcelona forması giyerken kariyerimdeki 100. golümü Galatasaray Stadı'nda (Ali Sami Yen) atmıştım." dedi.

PSG LİGDE YARA ALDI

Öte yandan PSG, Ligue 1'in 3. haftasında sahasında Monaco'ya 2-1 mağlup oldu. İlk yarıyı Marquinhos'un golüyle önde kapatan Paris ekibi, ikinci yarıda Flávio Nazinho ve Stanis Idumbo'nun gollerine engel olamayarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray ile Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 27 Ocak 2027'de Parc des Princes'te karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, iki takımın gruptaki sıralaması açısından büyük önem taşıyor.