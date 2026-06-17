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Kaynak: AA

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamaya göre, bugün sabahın erken saatlerinde Lübnan'ın güneyinde patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) infilak etmesi sonucu askeri personeller hedef alındı. Olayda yaralanan 5 askerden 1'inin durumunun ağır, 2'sinin orta ve 2'sinin ise hafif olduğu; yaralıların vakit kaybetmeden helikopter ve ambulanslarla hastaneye nakledildiği bildirildi.

İsrail basını, feci olayın sabah saat 06:00 sularında Kefertebnit bölgesinde meydana geldiğini yazdı. Aktarılan detaylara göre, patlayıcı yüklü ilk İHA askeri bir tankın hemen yakınında infilak etti ve bu patlamada 4 İsrail askeri yaralandı.

Saha ekiplerinin yaralı askerleri bölgeden tahliye etmeye çalıştığı sırada ise sahada ikinci bir kaos yaşandı. İlk saldırıdan kısa süre sonra bölgeye yönlendirilen ikinci bir kamikaze İHA'nın çarpması sonucu 1 asker daha yaralanarak toplam yaralı sayısı 5'e yükseldi.

Söz konusu saldırı, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran ABD-İran mutabakatının hemen ardından geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada; ABD ve İran'ın yürütülen diplomatik müzakereler neticesinde Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaları tamamen sonlandırmak üzere ortak bir paydada buluştuğunu duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de bu gelişmeyi doğrulayarak tarihi mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını, ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılarak deniz ablukasının derhal kaldırılacağını ilan etmişti.

Ancak barış planının Lübnan cephesini de içermesi İsrail yönetiminde sert bir dirençle karşılaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakata rest çekerek Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri topraklardan kesinlikle çekilmeyeceklerini ve operasyonlara devam edeceklerini açıklamıştı. Kefertebnit'te yaşanan son saldırı, bölgedeki ateşkes çabalarının gölgesinde gerilimin tırmanmaya devam edeceğini gösterdi.