İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını giderek yoğunlaştırıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılardan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 711'e, yaralı sayısının ise 11 bin 483'e yükseldiği aktarıldı.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentinde bir hastanenin yakınında bulunan konutu vurduğunu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u hastane personeli olmak üzere 17 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıların acil servis ve hasta odalarında da hasara yol açtığı ifade edildi.

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